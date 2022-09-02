Yargıtay 151 sözleşmeli personel alımı yapacak
Yargıtay Başkanlığı'nca, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile 151 sözleşmeli personel alımı yapılacağına dair ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, yazılı ve sözlü sınavların ardından 60 silahlı koruma ve güvenlik görevlisi, 10 mübaşir, 1 mütercim/tercüman, 10 şoför, 60 hizmetli, 10 da çeşitli teknik alanlarda teknisyen alımı yapılacak.
Belirtilen pozisyonlar için başvurular, 5-9 Eylül arasında e-Devlet üzerinden Yargıtay Başkanlığı "Kariyer Kapısı" adresine elektronik ortamda yapılacak. Adaylardan birden fazla pozisyon için başvuru kabul edilmeyecek.
Başvuruları kabul edilen adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak, alım yapılacak sayısının 10 katı kadar aday uygulama ve sözlü sınavlara çağırılacak.
Sınavlara çağırılacak adayların isimleri ise Yargıtay Başkanlığının internet sitesinde duyurulacak.
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