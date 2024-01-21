Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil hayatını kaybetti

Yayınlanma: 21.01.2024 - 19:17

Güncelleme: 21.01.2024 - 19:29

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil (57) yaşamını yitirdi.

İstanbul ve Bandırma Hakim Adayı olarak mesleğe başlayan Çil, Yargıtay Tetkik Hakimliği görevinde bulundu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde 7. Hukuk Dairesi Başkanı olan Çil, 2018'de Yargıtay üyesi seçildi.

İKİ ÇOCUK BABASIYDI

İş hukuku alanında yayımlanan çok sayıda makalesi bulunan Çil, evli ve iki çocuk babasıydı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi eski Başkanı Ömer Uğur Gençcan, Yargıtay Üyesi Şahin Çil'in ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Gençcan'ın paylaşımı şöyle;

"Hukuk dünyası “BÜYÜK BİR YILDIZINI” kaybetti!....

Mümtaz hukukçu, güzel insan

Yargıtay Üyesi Şahin Çil’e Allahtan rahmet, yakınlarına/sevenlerine/okurlarına sabır diliyorum...

Acımız tarif edilemez...

Türk Hukukuna yaptığın unutulmaz katkıların/beyefendiliğin/nezaketin/mütevaziliğin ile kalbimizde her zaman yaşayacaksın Şahin kardeşim...

Melekler yoldaşın, Mekanın CENNET olsun!.."

BAKAN TUNÇ VE TBB’DEN BAŞSAĞLIĞI

Tunç, sosyal medya hesabından, "Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Vefat eden Yargıtay üyemize Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum" paylaşımında bulundu.

Türkiye Barolar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada da "Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi çalışmalarına da büyük katkıları bulunan iş hukukunun duayenlerinden Yargıtay Üyesi Şahin Çil'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevdiklerine ve yargı camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.