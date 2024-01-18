Resmi Gazete'de yayımlandı: Yargıtay üyeliğine atama kararları

Hakimler ve Savcılar Kurulunca Yargıtay üyeliğine 4 yeni ismin seçilmesine ilişkin HSK Genel Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İHA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 07:44
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yargıtay üyeliğine atama kararları
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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan HSK Genel Kurulu kararınca, Yargıtay üyeliğine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça seçildi.


HSK yargıtay Resmi Gazete

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