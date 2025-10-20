Yargıtay Başkanı Kerkez'den 'AYM' çıkışı: 'Bir ihlal kararı verdiği zaman tüm kurumlar buna uymalı'

Anayasa Mahkemesi ile Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi işbirliğinde yürütülen “Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi” kapsamında daha önce İstanbul, Gaziantep, Bursa, Trabzon, Erzurum ve İzmir’de düzenlenen bölge toplantılarının yedincisi, Diyarbakır’da yapıldı.

"Adli ve İdari Yargıda Bireysel Başvuru İhlal Kararları ve İhlalin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması" konulu bölge toplantısına, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilleri ve üyeleri, Avrupa Konseyi İnsan Hakları, Adalet ve Hukuki İşbirliği Standartlarının Uygulanması Dairesi Başkanı Lilja Gretarsdottir, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı William Massolin, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi ve Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi'nin yargı çevresinde bulunan il ve ilçelerde görevli hakim ve Cumhuriyet savcıları katıldı.

"ANAYASA MAHKEMESİ BİR KARAR VERDİĞİNDE, BU KARAR BAĞLAYICIDIR"

Toplantının açılışında konuşan Avrupa Konseyi İnsan Hakları, Adalet ve Hukuki İşbirliği Standartlarının Uygulanması Dairesi Başkanı Lilja Gretarsdottir, bu bölgesel toplantıların üç temel amacı bulunduğunu ifade etti.

Amaçların birincisinin, bölgeye özgü insan hakları ve uygulama sorunlarını tespit etmek, ikincisinin, bu sorunlara işbirliği ve ortak sorumluluk anlayışıyla çözüm üretmek üçüncüsünün ise Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı niteliğini hem subjektif hem de objektif etkileriyle daha derinlemesine anlamak olduğunu aktaran Gretarsdottir, şunları söyledi:

"Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi bir karar verdiğinde, bu karar bağlayıcıdır. Bir yandan bu durum, bireysel başvuru sahipleri açısından ihlalin giderilmesini, yani sübjektif etkiyi, diğer yandan ise tüm yargı ve idari makamlar açısından karardan gerekli derslerin çıkarılmasını ve benzer ihlallerin önlenmesini, yani objektif etkiyi, zorunlu kılar.

Bu önleyici işlev son derece önemlidir tekrarlanan her ihlal, adalete duyulan güveni güçlendirme fırsatının kaçırılması anlamına gelir."

“DİYARBAKIR’DA BİR ARAYA GELMEMİZ AÇIK BİR MESAJ VERMEKTEDİR"

Bu proje kapsamında, Anayasa Mahkemesi kararlarının her iki boyutunun da tam anlamıyla hayata geçirilmesini sağlamak için tam bir işbirliği içerisinde çalıştıklarını söyleyen Gretarsdottir, "Avrupa Konseyi olarak, ülke genelinde yargı organları, yürütme makamları ve barolarla birlikte çalıştığımız, kapsayıcı ve kurumlar arası bir yaklaşımı desteklemekteyiz. Bugün tarihi, çeşitliliği ve güçlü yapısıyla öne çıkan Diyarbakır’da bir araya gelmemiz açık bir mesaj vermektedir:

İnsan haklarının korunması ortak bir sorumluluktur ve Anayasa Mahkemesi kararlarının etkili biçimde icrası bu misyonun merkezinde yer almaktadır” diye konuştu.

"ANAYASA MAHKEMEMİZ BİREYSEL BAŞVURU SONUCU BİR İHLAL KARARI TESPİT ETTİĞİ ZAMANKİ BUNU ÇOK YAKINDAN GÖRÜYORUZ"

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez de açılışta yaptığı konuşmada, bireysel başvuru sonucu verilen ihlal kararlarının gereğinin yerine getirilmesi ve ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılmasının, gerçekten çok çok önemli bir husus olduğuna vurgu yaptı.

İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılmasının, ihlal kararının kendisinden daha önemli olduğuna dikkat çeken Kerkez, "Çünkü ihlalin sonuçlarının giderilmesi mümkün olmazsa ihlal kararının bir anlamda havada kalması ve uygulanmaması söz konusu olur. Anayasa Mahkememiz bireysel başvuru sonucu bir ihlal kararı tespit ettiği zaman, ki bunu çok yakından görüyoruz, hissediyoruz, mahkememiz bu konuda çok özverili çalışıyor, çok emek sarf ediyor, çok özen gösteriyor” dedi.

"ANAYASA MAHKEMEMİZİN İHLAL KARARLARI, AİHM'İN KARARLARI HAKKINDA DERSLER VERİLMELİ"

Anayasa Mahkemesi bir ihlal kararı verdiği zaman tüm kurumların, tüm yargı organlarının buna uyması ve gereğini yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Kerkez, şunları söyledi:

"Çünkü kesinlikle şu cümleyi söylemek istiyorum. İhlalin sonuçlarının giderilmesi de vatandaşımızın bir temel hakkıdır. Ve ihlal kararı giderilmeyen vatandaşımızın da temel hakkı yeniden ihlal edilmiş olur ve bu tekrar bir bireysel başvuruya söz konusu olur aslında. Bu nedenle ihlal, bugün ve yarın özellikle ihlal kararlarının sonuçlarının giderilmesi konusunda çok dikkat kesilmenizi istirham ediyorum ben sizlerden. Hatta bu konunun gerek Anayasa Mahkememizin ihlal kararları gerek AİHM'in kararları hakkında da hakim yardımcılığı diyelim artık hakim yardımcılığı getirildi, bu bölümde de akademide çok önemli dersler verilmesi ve hakim savcılar arasında mesleki eğitimler düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu toplu toplantılar da şu anda görev yapan meslektaşlarımız için de çok büyük farkındalık oluşturacaktır. Burada en önemli hususlardan biri de bana göre empatidir. Biz hakkı ihlal edilen veya hakkının ihlal edildiğini iddia eden, söyleyen, bunun için sızlanan vatandaşımızın yerine kendimizi koymayı bilmemiz lazım. Biz aynı durum ile karşılaşırsak, ne yapılmasını istiyorsak onu yapmamız lazım.

‘UMARIM ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU DOSYALARINDA İNŞALLAH BİR GÜN İŞSİZ KALIR’

Öncelikle şunu söyleyeyim. Umarım ki Anayasa Mahkememizin hak ihlali nedeniyle baktığı bireysel başvuru dosyalarında inşallah bir gün işsiz kalır. Yani inşallah ülkemizde bireysel başvuruya konu olacak hak ihlali hiçbir zaman olmasın. Ben bu toplantıyı düzenleyen Anayasa Mahkemesinin çok değerli başkanı ve Avrupa Konseyi'nin çok değerli temsilcileri Anayasa Mahkememizin yeni tüm başkanvekili üyeleri, raportörleri, çalışanlarına ve bizi çok güzel ağırlayan Diyarbakır Adliye ve Ban Başkan ve Başsavcılarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Bu toplantının ve sunumların çok iyi geçmesini dilemekten öte gerçekten çok iyi geçeceğine inanıyorum."