Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca kimdir, nereli?

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:35

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca "Mahkemelerimiz, hakimlerimiz ve savcılarımızın onurunu zedeleyecek söylemlerden herkesin kaçınması gerekir. Adaleti rahat bıraksınlar, her şey tıkır tıkır yürür, sistemi içinde yürür. İtiraz, istinaf ve temyiz sistemi var, kanun yolu var, olağanüstü itiraz kanun yolu var, yargılamanın yenilenmesi olayı var, bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi ve AİHM'e başvurma imkanı var ama daha baştan itibaren mahkemeleri baskı altına alacak söylemlerden bütün toplum kesimlerinin kaçınması gerekir." açıklaması ile gündeme geldi.



MEHMET AKARCA KİMDİR?



Mehmet Akarca 21 Ocak 1963 tarihinde Şirvan’da doğdu. Karşıyaka Havva Özişbakan Lisesini bitiren Mehmet Akarca, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. İzmir hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Akarca; sırasıyla Uşak/Ulubey, Van/Gevaş, Aydın/Sultanhisar Hâkimliği, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 18.01.2010 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Mehmet Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca 21.10.2013 tarihinde Yargıtay Ondördüncü Ceza Dairesi Başkanlığı’na seçildi.

24 Mart 2020 tarihinde yapılan Yargıtay başkanlığı seçimlerinde 267 oy olarak Yargıtay Başkanı seçildi.

Akarca, evli ve iki çocuk babasıdır. İş insanı Ethem Sancak'ın eniştesidir.