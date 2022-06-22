Son Dakika: Yargıtay'ın Man Adası davası kararına mahkeme uymadı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Man Adası davasında yerel mahkeme hakiminin Yargıtay'ın bozma kararına uymadığını açıkladı. Çelik, "Erdoğan ne kadar baskılarsa baskılasın kazanan Kemal Kılıçdaroğlu olacak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2022 Çarşamba, 12:23
Son Dakika: Yargıtay'ın Man Adası davası kararına mahkeme uymadı
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabından, İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen Man Adası davalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik Twitter paylaşımında, "İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde az önce görülen Man Adası davalarında; mahkeme hakimi almış olduğu talimatlar ve hukuksuzluk yapma iradesi çerçevesinde Yargıtay'ın bozma ilamlarına direndi! Erdoğan ne kadar baskılarsa baskılasın kazanan Kemal Kılıçdaroğlu olacak" ifadelerini kullandı.

 

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, Kasım 2017’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün vergi cenneti olarak nitelenen Man Adası’ndaki off-shore şirketine 2011 yılında 18 milyon dolar gönderdiğini iddia ederek swift mesajları ve dekontlar göstermişti.

Erdoğan ve yakınları, bu konuşmanın ardından Kılıçdaroğlu'na üç ayrı tazminat davası açmıştı. Erdoğan ve yakınlarının 'Man Adası’na para gönderdiği' iddiasına ilişkin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na verilen tazminat cezası, Yargıtay tarafından bozulmuştu.


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