Yargıtay Başkanı seçimi 33. turda da sonuçsuz kaldı

Yargıtay Başkanlığı seçimi için yapılan son oylamada Mehmet Akarca 90, Ömer Kerkez 119, Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı. 34. tur oylama yarın yapılacak.

AA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 15:53
Yargıtay Başkanı seçimi 33. turda da sonuçsuz kaldı
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 33. tur oylamasında da hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamadı.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti.

33. TURDA DA SONUÇ ÇIKMADI

Seçimin ilk 32 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 33. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Akarca 90, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 119, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı. Seçime katılım 317 olarak kayıtlara geçerken, 3 oy geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 34. tur oylamasıyla yarın devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.


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