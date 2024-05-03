İstismarcı babaya 30 yıl hapsi Yargıtay fazla buldu: Mahkeme kararında direndi

Yayınlanma: 03.05.2024 - 11:26

Güncelleme: 03.05.2024 - 11:28

İstanbul Arnavutköy'de yaşanan nitelikli çocuk istismarının faili bu kez mağdurun öz babası. Vedat Olgun (49) isimli istismarcı baba, 2002 doğumlu öz kızı B.O'ya, liseye başladığı ilk yıllardan itibaren evde yalnız kaldıklarında cinsel istismarda bulundu. Kızını, kendisine direnmesi ve yaşananları annesine anlatması durumunda hem kendisini hem de annesini öldürmekle tehdit eden sanık Vedat Olgun, B.O'nun maruz kaldığı istismarı annesine anlatmasıyla ortaya çıktı.

Anne N. Olgun, kızının anlatımları üzerine bir avukata danışarak ne yapması gerektiğini sordu. Avukatın önerisi üzerine cinsel istismarı kanıtlamak için eve kamera yerleştirdi. 21 Aralık 2019'da baba Vedat Olgun, kızı B.O. ile evde yalnız kaldığı sırada tekrar kızına cinsel istismarda bulunmaya kalktı. Anne N. Olgun'un eve yerleştirdiği kamera ise o anları kaydetti. Anne N. Olgun, elindeki görüntüyle birlikte eşinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine baba Vedat Olgun tutuklandı.

"ANNENE SÖYLERSEN ONU ÖLDÜRÜRÜM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 Ocak 2020'de hazırlanan iddianamede sanık Vedat Olgun'un, mağdur çocuk B.O.'nun liseye ilk başladığı senelerde eylemlerine öpücük atarak başladığı, bir süre sonra ise mağdurun annesinin evde olmadığı zamanlarda nitelikli şekilde istismar ettiği ve istismarı annesine anlatmaması için hem kendisini hem de annesini öldürmekle tehdit ettiği anlatıldı. Savcılık, sanık baba Vedat Olgun'un, 'alt soya karşı zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'tehdit' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapse çarptırılmasını talep etti.

NEFSİNE YENİLMİŞ

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada savunma yapan sanık Vedat Olgun, kızının internet ortamında erkeklerle konuştuğunu, bu konuda kendisini uyardığını ve bu nedenle aralarında husumet oluştuğunu ileri sürdü. Sanık, kayda alınan videoya ilişkin ise eşi ile kızının kendisine tuzak kurduklarını iddia ederek o an nefsine yenildiğini söyledi.

30 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, istismarcı baba Vedat Olgun'u, 'alt soya karşı zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'tehdit' suçlarından ise beraatına hükmetti.

YARGITAY BOZDU, MAHKEME DİRENDİ

Mahkemenin kararını istinafa taşıyan sanık Vedat Olgun'un itirazı reddedildikten sonra Yargıtay'a itirazda bulundu. Kararı inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi, istismar olayının nitelikli halinin gerçekleştiğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığını belirterek, kararı esastan bozarak yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden yapılan yargılamada heyet, Yargıtay'ın değerlendirmesinin, mağdurun beyanıyla bağdaşmadığını belirtti. Mahkeme, Yargıtay'ın bozma ilamına uymayarak kendi kararında direndi.