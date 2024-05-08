Yargıtay Başkanı seçimi 35. turda da sonuçsuz kaldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 35. tur oylamasında da hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamadı.

AA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 14:42
Yargıtay Başkanı seçimi 35. turda da sonuçsuz kaldı
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Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti.

Seçimin ilk 34 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 35. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 156, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 104 oy aldı. Seçime katılım 322 olarak kayıtlara geçerken, 53 oy geçersiz sayıldı. Boş oy rakamı ise 9 oldu.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 36. tur oylamayla 13 Mayıs'ta devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.


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