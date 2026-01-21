Yargıtay'dan emsal karar: Yetersiz ısınma nedeniyle üşüyen işçi 'tazminat' hakkı kazanır

Yargıtay, emsal bir karara imza atarak işyerinde yetersiz ısınma nedeniyle üşüyen bir işçinin tazminat hakkı kazanabileceğine hükmetti.

İktidara yakın Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, Yargıtay'ın işyerindeki ısınma problemlerine ilişkin olarak verdiği emsal kararı köşesine taşıdı.

"SÜREKLİ HASTALANAN, HASTANELİK OLAN VE VÜCUT DİRENCİ ÇÖKEN BİR İŞÇİ..."

Yetersiz ısınma nedeniyle üşüyen işçinin tazminat hakkı kazanabileceğine hükmeden Yargıtay kararına ilişkin Karakaş'ın yazısı şöyle:

"Olay, bir iş yerinde yönetici vekili olarak göreve başlayan bir çalışanın, yıllar süren emeğinin ardından maruz kaldığı fiziksel ihmallerle başlıyor. İş yerinin devredilmesiyle birlikte artan iş yükü, yetersiz fiziki şartlarla birleşince çalışan için hayat bir azaba dönüşüyor.

Dava dosyasındaki en çarpıcı detay ise şu: İş yerinde merkezî bir ısıtma sistemi yok! Çalışanlar, dondurucu kış günlerinde kendi imkânlarıyla ısınmaya çalışıyor, kat kat giyinerek mesai dolduruyor.

Netice ne mi oldu? Sürekli hastalanan, hastanelik olan ve vücut direnci çöken bir işçi. Üstelik bu işçi 'Sağlığım elvermiyor, ayrılmak istiyorum' dediğinde yönetimin sessizliğiyle karşılaşıyor.

Nihayetinde 'istifa' etmek zorunda kalan işçiye, yerel mahkeme başlangıçta 'Kendi isteğinle çıktın, tazminat alamazsın' diyor. Ancak temyiz aşamasında Yargıtay yerel mahkemenin kararını bozdu. İşçiyi haklı buldu."