Yargıtay, Ekim 2021’de yapılan olağan genel kurulu iptal etti: Haber-İş’e kayyım!

Davacılardan olan Mehmet Said Derin, sürecin 2017 yılında başladığını söyledi. 2017 yılında İstanbul Avrupa Yakası Şube Başkanı seçildiğini belirten Derin, aynı yıl sendikanın genel başkanlığına da aday olduğunu ancak kaybettiğini anlattı. Bu genel kurulda gündemde olmamasına karşın kendi şubesi de dahil olmak üzere İstanbul’daki Avrupa ve Anadolu şubelerinin kapatılmasına karar verildiği belirten Derin, personelin işten çıkarıldığını, ofislerin satıldığını söyledi. Derin, bunun üzerine dava açtıklarını söyledi. Bu arada İstanbul’daki şubelerin kapatılmasının ardından 2020 yılında genel merkez yönetim kurulu kararıyla İstanbul Marmara Şubesi açıldı. İki şubenin Marmara Şubesi adı altında birleştirilmesine ilişkin kararlar mahkeme tarafından iptal edilmesine karşın delege seçimleri yapıldı. Bu delegelerle de sendika genel merkezinin 14. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

3 KAYYIM TAYİN EDİLMESİ KARARLAŞTIRILDI

Konu yargıya taşındı. Bu sürede Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da dahil olmak üzere yargıdan çok sayıda karar çıktı. Bu kararların da uygulanmaması nedeniyle yeni davalar açıldı. Son olarak dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ne geldi. Daire, Türkiye Haber-İş Sendikası tarafından 16-17 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen 14. olağan genel kurulun iptaline karar verdi. Olağan genel kurulu, yasa ve tüzük hükümlerine göre en kısa zamanda toplamak, seçimleri yapmak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar kuruluşu yönetmekle görevli olmak üzere, 3 kayyım tayin edilmesi kararlaştırıldı. Dairenin kararı, 27 Kasım 2025 tarihinde oy birliğiyle alındı.