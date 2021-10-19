'Yargıtay iki tarikatın kontrolünde' iddiası: WhatsApp grupları var
Gazeteci İsmail Saymaz, halktv.com.tr'de yayımlanan yazısında ismini açıklamadığı bir Yargıtay üyesinin, “FETÖ’nün yargı ve bürokrasideki yerini Hak-Yol ve Menzil tarikatının doldurduğunu” ileri sürdüğünü aktardı. Yargıtay üyesi, "Kendi WhatsApp grupları var, haremlik selamlık toplantı yapıyorlar" sözlerine de değindi.
Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan bir Yargıtay üyesi, yargıdaki tarikat ve cemaat gruplaşmasıyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi.
Saymaz'ın görüştüğü Yargıtay üyesine göre, "Hak-Yol yargıda egemenliğini ilan etti. HSK ve Danıştay'ı kontrol ediyor. Adalet Bakanlığı ve Yargıtay'da hayli etkin. Üye sayılarının bin civarında olduğu tahmin ediliyor."
Hak-Yol’un FETÖ’nün içine karıştığını savunan Yargıtay üyesi, “17-25 Aralık'a kadar Hak-Yol'u duymazdık. 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ operasyon yemeye başlayınca dibine kadar bu örgütle hareket edenler 'Bizler Hak-Yol yurtlarında kalmıştık' demeye başladı. Ne kadar delil olursa olsun bir cemaatin adamıysa dokunamıyorsunuz. Senin FETÖ'cün, benim FETÖ'cüm olamaz” dedi.
Öte yandan yargıdaki her tarikat ve cemaatin kendi WhatsApp grubu olduğunu ve buralarda haremlik-selamlık toplantı yapıldığını ileri süren Yargıtay üyesi, “Atamalara müdahale ediliyor. Devlete değil, kendi çıkarları için çalışıyorlar" iddiasını ileri sürdü.
İsmini açıklamayan bu Yargıtay üyesi ayrıca, söz konusu durumu Cumhurbaşkanlığı’na ve Adalet Bakanlığına ilettiğini ancak sonucun “Hiç” olduğunu ifade etti.
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