Yargıtay karar verdi: 'Aile içindeki kavgada kusur kadına yüklenemez'
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kayınbiraderin eniştesine şiddet uygulamasının kadına kusur olarak yüklenemeyeceğine hükmetti.
Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, boşanmak için mahkemeye müracaat etti.
Aile mahkemesi, davacı kadının kardeşinin erkeğe şiddet uyguladığı, davalı erkeğin ise eşine ve müşterek çocuklara bedeni şiddet uyguladığı, eşine hakaret ettiği gerekçesiyle evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında erkeğin ağır kusurlu olduğuna hükmederek, tarafların boşanmalarına karar verdi. Kararı davacı kadın temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.
“KADINA KUSUR OLARAK YÜKLENEMEZ”
Kararda şu ifadelere yer verildi:
“Somut olaya göre kadının kardeşinin erkeğe şiddet uygulaması vakıası, kadına kusur olarak yüklenemez. Gerçekleşen bu duruma göre boşanmaya sebep olan olaylarda davalı erkeğin tamamen kusurlu olduğunun kabulü gerekir. O halde davalı erkeğin ağır kusurlu olduğu kabul edilmesi doğru bulunmayıp bozmayı gerektirmiştir. Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecelerine, paranın alım gücüne, ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamına nazaran davacı kadın yararına hükmolunan maddi tazminat azdır. Aile mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir”
Video Haberler
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
En Çok Okunan Haberler
- TÜSİAD'tan iktidara çağrı
- Asgari ücret, emekli maaşını ne yönde etkileyecek?
- ‘Peş peşe tsunami gelecek!’
- Zammı AKP'ye yakın gazete açıkladı
- İzmir Kınık'ta maden ocağında patlama: Can kaybı yok
- Bilim insanlarından 'Kıyamet Günü' uyarısı
- Stokçu istasyonlara ağır para cezası
- Mansur Yavaş’tan ‘çıkar telefonunu’ göndermesi
- AKP'den İYİ Parti'ye akın
- JP Morgan, Türk Lirası işlemlerini sonlandırdı