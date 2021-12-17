Son dakika | Yargıtay'a 11 üye seçildi: İçlerinde Erdoğan'ın danışmanı da var!

17 Aralık 2021 Cuma, 11:09

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Danıştay'da boşalan üyelerin yerine 3 yeni üye belirlemek için bugün Genel Kurul'da bir araya geldi. Kurulun toplantısı sonrasında Danıştay'ın 3 yeni üyesi belirlendi.

Danıştay Başkanlığı, 12 yıllık görev süresi sona eren isimleri Adalet Bakanlığına bildirdi. Buna göre Hakimler ve Savcılar Kurulu da (HSK) yeni üyelerin belirlenmesi için çalışmalarına geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Bugün yapılan Genel Kurul'da yeni Danıştay üyeleri belirlendi. Buna göre, Yunus Emre Sılay, İsmail Hakkı Sayın ve Esat Toklu yeni Danıştay üyeleri oldu.

Yargıtay'a seçilen isimler şöyle:

Mehmet ARI-Personel Genel Müdürü

Erdal DEMİR-Destek Hizmetleri Genel Müdürü

Ahmet Haşim BARDAKÇI-Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı

Süleyman YILDIRIM-Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı

Selma BETİN-İstanbul BAM Daire Başkanı

Müslüm CANPOLAT-Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

Nilgün ŞENER-İstanbul BAM Daire Başkanı

Beytullah METİN-Ankara BAM Daire Başkanı

Yunus Nadi KOLUKISA-Yüksek Müşavir

Aydın ŞİMŞEK-Anayasa Mahkemesi Baş Raportörü

Veysel Bektaş-Cumhurbaşkanı Danışmanı

HSK'nın 17.12.2021 Tarihli Genel Kurulunda Danıştay Üyeliği'ne seçilenlere ilişkin liste şu şekilde:

Yunus Emre SILAYİ

İsmail Hakkı SAYIN

Esat TOKLU