Yargıtay kararıyla HKP Genel Başkanı Ankut’un üyeliği ve yöneticiliği sona erdi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut’un “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan aldığı 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasının kesinleştiğini belirterek Efe’nin kurucu üyeliğinin, parti üyeliğinin ve yöneticiliğinin sona erdiğini bildirdi. Başsavcılık, 15 Haziran’da yapılan kongrede MYK üyesi olarak seçilen Erdal Kopal’ın da üyelik ve yöneticiliğini, hakkında verilen hapis cezasının kesinleştiği gerekçesiyle düşürdü.

‘YASAL OLARAK MÜMKÜN DEĞİL’

Cumhuriyet’e konuşan Ankut, “Yargıtay’ın böyle bir yetki kullanması yasal olarak mümkün değil” dedi. Ankut, “Yargıtay’ın verdiği karar tüm bu yaşananlara karşı çıkmamızın sonucu. Partinin başında olmaya devam edeceğim. Hukukçu yoldaşlarımız bunun mücadelesini verecek” değerlendirmesinde bulundu.

Ankut, hukuka göre sürecin işlemesi gereken şeklini şöyle açıkladı: “Yargıtay ne yapar? ’Kişinin kesinleşmiş mahkûmiyeti var bu nedenle genel başkan olamaz, parti üyesi olamaz. Buna göre partinize düzenleme yapın’ diyerek bildirimde bulunur. Biz bu bildirime uymazsak Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunur; ’Böyle yasadışı bir durum var, önerilerimize uymadı, sen gerekeni yap’ der. Sonra Anayasa Mahkemesi bize, ‘Yerine getir’ diye uyarıda bulunur. Ama Anayasa Mahkemesi kararının da yaptırım gücü yok.”