Yargıtay kontenjanından Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçilen ilk isim Mehmet Arı oldu

YSK Başkanı Ahmet Yener ve 5 üyenin görev süresinin ocak ayında dolması üzerine Yargıtay'da başlatılan seçim süreci devam ediyor.

Yargıtay kontenjanından 3 üyenin belirlenmesi için Yargıtay Genel Kurulu tarafından yapılan seçimde, YSK üyeliğine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Üyesi Mehmet Arı 169 oyla seçildi, diğer iki üyenin belirlenmesi için seçimler sürüyor.

YSK'nın Danıştay kontenjanından yeni üyeleri, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Üyesi Hamdi Şenler, Danıştay 10. Daire Üyesi Yunus Emre Sılay ve Danıştay 4. Daire Üyesi Nedret Engin olarak belirlenmişti.

Yeni üyeler belirlenene kadar eski üyeler görevde

Yargıtay'dan seçilecek üyelerin belirlenmesinin ardından YSK'nın yeni üyeleri yemin ederek göreve başlayacak ve yemin töreninin ardından, gizli oyla yapılacak seçimle en fazla oyu alan üye YSK Başkanı olacak, yeni üyeler de başkan adayı olabilecek.