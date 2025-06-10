Yargıtay’dan Onur Şener kararı: Sanıklar Ali G. ve Semih S. öldürme kastıyla yeniden yargılanacak

2022’nin ekim ayında Ankara’da müzisyen sanatçı Onur Şener (45), sahne aldığı mekanda programına müdahale eden bir grup müşterinin müdahalesinin ardından çıkan tartışmada cam bardakların silah olarak kullanılmasıyla şah damarının kesilmesi sonucu yaşamını yitirmişti. kamuoyunda “İstek Şarkı Cinayeti” olarak bilinen dava kapsamında Şener’in faillerden İlker K. (35), kasten öldürme suçundan ceza almıştı. Beraberindekilerden Ali G. (36) ve Semih S. (36) ise öldürme kastı olmaksızın neticesi nedeniyle ağırlaştırılmış yaralama suçundan ceza almıştı. Şener’in ailesinin avukatları kararı temyiz ettirmişti.

YARGITAY MÜŞTEREK FAİLLİK OLDUĞUNU BELİRTTİ

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi dosya hakkında 27 Mart’ta oy çokluğuyla verdiği kararla, aile avukatlarının diğer sanıklar yönünden temyiz itirazlarını kısmen yerinde bularak, sanıklar Ali G. ve Semih S.’nin, asli fail İlker K’nin eylemini kolaylaştırmak yoluyla yardım eden sıfatında olduklarından aracılıkla, bu iki sanık hakkında da öldürme eyleminden hüküm kurulması gerektiğini ifade ederek istinaf hükmünü bozdu.

‘ŞENER İÇİN ADALET MÜCADELEMİZ SÜRECEK’

Onur Şener’in nişanlısı P.T.’nin avukatı Doğan Erkan kararı gazetemize değerlendirdi. Avukat Doğan açıklamasında; “Cinayetin işlenişindeki temel saik, sanatçının sanat üretme özgürlüğü, kendi programının içeriğine başlayıp bitme anına dönük özgürlük alanına müdahaleye karşı koyma hakkının saldırıyla sonuçlanmasıydı. Bu saldırıda saldırganlar ellerindeki bira kadehlerini silah niteliğinde kullanarak Şener’i pek çok yerinden yaralamışlar ve en az üçü öldürücü kesik olacak şekilde bu silahları kullanmışlardı. Öldürücü darbelerden en az birinin sanık İlker K. tarafından kullanıldığı ortaya çıkmış ancak diğer iki erkek sanığın hangisinin hangi darbeyi vurduğu aydınlanamamıştı. Bu durumda Yargıtay’ın, eylemde ortak hakimiyet kurulmasına doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sunanların tümünün neticeden iştirak halinde sorumlu olacağı yönündeki içtihadı uygulanmalıydı. İstinaf mahkemesi bu değerlendirmeyi yapmayarak diğer iki sanığın öldürme kastı bulunmadığı yönünde hüküm kurmuştu. Yargıtay bu hatayı bir oranda düzelterek diğer iki sanığın da eyleme yardımcı olmak şeklindeki sorumluluklarını tespit ederek öldürme kastından cezalandırılmalarını istedi. Bu yönüyle dava yerel mahkemede yeniden görülecek. Onur Şener için adalet mücadelemiz sürecek” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Çankaya’daki bir eğlence mekanında Onur Şener, kendisinden istek şarkıda bulunan İlker K.’ye şarkıyı bilmediği için söyleyemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine eğlence mekanının önünde Onur Şener ile İlker K. ve beraberindekiler arasında kavga çıktı. Kırık cam bira bardakla boynundan yaralanan Şener, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başta İlker Y. ile Ali G., Semih S., Jale E., ve Gözde G. olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden İlker K., Ali G. ve Semih S., tutuklandı. Jale E. ve Gözde G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FAİLLER KAMU GÖREVLİSİ ÇIKMIŞTI

Faillerden İlker K. ve Ali. G.’nin Çalışma ve Sosyal Güvanlık Bakanlığı’nda “iş müfettişi” kadrosunda çalışan kamu görevlileri olduğunun ortaya açıkmasının ardından; Bakanlık Ekim 2022’de ikiliyi görevden uzaklaştırmıştı. Sanık Semih S.’nin ise kamu savunma şirketi TAI’de (Turkish Aerospace Industries -Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ -TUSAŞ) mühendis olduğu açıklanmıştı.