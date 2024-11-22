14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başladı... Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer: 'Bir gece ansızın gelebiliriz hukuku'

Yayınlanma: 22.11.2024 - 13:06

Güncelleme: 22.11.2024 - 13:06

14’üncü Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılan açılış töreniyle kapılarını açtı.

Geceye, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk, oyuncu Demet Evgar gibi önemli isimlerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Sunuculuğunu Pınar Altuğ ve Hakan Bilgin'in üstlendiği törende, İstanbul’un iki yakasında, üç farklı mekânda 60 filmin gösterileceği, Uluslararası Akademik Program ve VisionIST kapsamında panellerin yer aldığı festival programı tanıtıldı. Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer ve Festival Direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci’nin konuşmalarıyla başlayan törende Füsun Demirel'e Sinema Onur Ödülü, Çetin Tunca'ya Sinemaya Katkı Ödülü ve Prof. Dr. Sami Selçuk'a Akademik Onur Ödülü takdim edildi.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer, şunları kaydetti:

"ADALETSİZLİĞE HAYIR DEMEYİ SÜRDÜREN BİR FESTİVALİZ"

"14'üncü Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, dünyanın neresinde olursa olsun, kimden gelir ve kime karşı yapılırsa yapılsın, adaletsizliklere karşı duran bir festivaldir. Filmler, paneller ve akademik programlarla adaletsizliğe hayır demeyi sürdüren bir festivaliz.

"'BİR GECE ANSIZIN GELEBELİRİM HUKUKU' İLE EVLERE GİRİLMEMELİ''

Biz insanı özgür bir varlık olarak kabul ediyoruz. Bu nedenle, insanların düşünce, yaşam tarzı ve politik inançları nedeniyle sabahın erken saatlerinde 'bir gece ansızın gelebilirim' hukuku ile evlerine girilmemelidir. İnsanların eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü, tutuklama ve zorla müdahale gibi yöntemlerle kısıtlanmamalıdır. Hukuk ve adalet, herkes için olmalı ve hiçbir endişe ve önyargı olmadan 'herkes için adalet' demeye devam edeceğiz."

FESTİVALDE ''ADİL YARGILANMA HAKKI'' TEMASI ELE ALINACAK

Festivalin direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci, bu yıl festivalin yalnızca film gösterimleriyle sınırlı kalmayacağını, VisionIST kapsamında önemli meseleler hakkında uzmanların katıldığı paneller düzenleneceğini belirtti. Ayrıca, festivalde "adil yargılanma hakkı" teması, dünya ve Türkiye'den hukukçuların katılımıyla derinlemesine ele alınacak.

Konuşmaların ardından onur ödülleri verildi. Sinemaya katkı ödülü, "Menekşe Gözler", "Üç Arkadaş", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Şalvar Davası" ve "Hayallerim Aşkın ve Sen" gibi unutulmaz filmlerin görüntü yönetmenliğini üstlenen Çetin Tunca'ya takdim edildi. Tunca, "Herkes İçin Adalet" sözünü duyduğunda, "Bu ödülü almalıyım dedim. Çünkü biz sinemamızda vicdani suçluluğu ve bunun sonucunda ne gibi cezaların olabileceğini işledik. Bu nedenle bu ödül benim için ayrı bir anlam taşıyor" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE ADALET KONUSUNDA SADECE KONUŞUYOR, GERÇEK ÇÖZÜM ÜZERİNE DÜŞÜNMÜYOR"

Gece de Akademik Onur Ödülü’nün sahibi Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk’a verildi. Selçuk, ödül töreninde yaptığı konuşmasında, Türkiye’deki adalet sistemine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Selçuk, şöyle konuştu:

"Dünyanın hiçbir ülkesinde adalet arayan insanların serüveni halk tarafından 'Seni mahkemeye veririm, sürüm sürüm süründürürüm' diyen başka bir ülke yok. Türkiye hukukçuları bunu biliyor. 'Niçin Ayşe teyzeler bunu söylüyor', kimse üzerinde durmuyor. Bu, benim kanaatimce Türk insanının biraz meraktan uzak olduğunun ortaya konmasıdır. Bu son derece önemsediğim konulardan biridir. Türkiye adalet kavramına çok sıcak bakıyor ama adalet kavramını gerçekleştiren yasaların nasıl uygulanacağı üzerinde hiç durulmuyor. Dünyanın her tarafında duruşmalar tek oturumda tamamlanır. Bitiremiyorsanız, siz duruşmanın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Türkiye adalet deyince nutuk çekmesini iyi biliyor ama nasıl gerçekleştiririz, bunun üzerinde hiç durmuyor."

SİNEMA ONUR ÖDÜLÜ, FÜSUN DEMİREL’E VERİLDİ

Sinema Onur Ödülü, usta oyuncu Füsun Demirel'e verildi. Demet Evgar ödülü takdim ederken, "Bu ödülü vermek benim için çok büyük bir onur. Füsun Demirel sadece sanatıyla, oyunculuğuyla değil çevirileriyle meslektaşlarına ve tiyatro sanatına çok büyük değerler katmış biridir ve meslektaşlarının hakları için, kadının eşit hak ve özgürlüklere sahip olabilmesi için meslek hayatının ilk gününden itibaren bilfiil sahada mücadele etmiş ve etmekte olan bir isim. Ben senin çevirilerinle konservatuara hazırlandım. Her zaman benim için bir ilham kaynağıydın ama tanıdıktan sonra sana olan hayranlığım daha da arttı. Teşekkür ediyorum ve seni çok seviyorum" dedi.

Ödülünü rol arkadaşı Demet Evgar’ın elinden alan Demirel, ödül konuşmasında dünyadaki adaletsizliklere ve sanatın gücüne dikkati çekti.

Oyuncu Füsun Demirel ise şunları söyledi:

"Dünya döndükçe, herhangi bir köşesinde yaşanan açlık, savaşlar, ırkçılık, ayrımcılık, göçler ve her yeri saran adaletsizlik, ya da tam tersi dünyanın her yerini saran cesaret, onur, dayanışma ve sevgi, aynı anda yüreklerimizi delen, aynı anda ağlatan ve sevindiren olaylardır. Bunların tamamı biz sanat üretenleri kışkırtmaya devam ediyor."

"Her zaman şu düşünceyi tekrarladık" diyen Demirel, "İnsanların üzerine çevrili acımasız silahlar, ilgi ve düşünceden yoksun bırakılmış halkları esir almaya devam ettikçe bizler daha çok üretmeliyiz. Ancak böyle gelecek kuşaklara gerçeklerden söz eden belgeler bırakabiliriz. Gençlerin bu desteğe koşulsuz çok ihtiyacı var" diye konuştu.

İBB BEYOĞLU SİNEMASI’NDAKİ GÖSTERİMLER ÜCRETSİZ OLACAK

Bu yıl 14. kez düzenlenecek olan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, sinemaseverleri 60 farklı filmle buluşturacak. Festival programını, bir dönem SİYAD ve FIPRESCI başkanlığı yapmış olan ünlü sinema yazarı Alin Taşcıyan hazırladı.

Festivalin Uluslararası Yarışma bölümünde jüri üyeliği yapacak olan yönetmenler Rusudan Glurjidze ve Assel Aushakimova, yarışma dışı gösterilen filmlerinin Türkiye prömiyerlerine de katılacak. Bu prömiyerler, CineWAM’da gerçekleşecek.

Festival kapsamında, gösterimlerin ardından düzenlenecek soru-cevap seansları, yönetmenler, yapımcılar ve oyuncularla izleyicilerin bir araya gelerek sinemacıları daha yakından tanımasına fırsat tanıyacak.

Kadıköy Sineması ve CineWAM Nişantaşı City's'deki tüm seanslar için bilet fiyatları öğrencilere 20 lira, tam biletler ise 75 lira olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca, İBB Beyoğlu Sineması’ndaki gösterimler ise ücretsiz olarak izlenebilecek.