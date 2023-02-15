Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş kimdir? Vural Savaş neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 12:42

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 12:45

Vural Savaş Ankara'da 84 yaşında hayatını kaybetti.

VURAL SAVAŞ KİMDİR?

Vural Savaş, 21 Ağustos 1938 tarihinde Antalya'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1972'de Ankara hakim adayı olarak mesleğine başladı. Sırasıyla Aralık ve Gülnar hakimliği ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tetkik Hakimliği görevlerinde bulundu. 7 Kasım 1987'de Yargıtay üyeliğine seçildi. 1990 yılında Hâkimler ve Savcılar Kurulu yedek üyeliği ve 1993 yılında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu asıl üyeliğine seçildi; Mart 1994'te istifa etti. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından 17 Ocak 1997 tarihinde Süleyman Demirel tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçildi. 28 Şubat sürecinde Refah Partisi, daha sonra Fazilet Partisi'nin kapatılma davalarını açtı. 19 Ocak 2001 tarihinde emekliye ayrıldı. 7 Eylül 2002'de Demokratik Sol Parti'ye katıldı. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu ama seçilemedi. 28 Eylül 2013'te Cumhuriyet Halk Partisi üyesi oldu. Daha sonra Antalya'ya yerleşti Sözcü gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

VURAL SAVAŞ'IN KİTAPLARI

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Yorumu (1995)

Refah Partisi İddianamesi (1997)

Türk Ceza Kanunu Yorumu (1999)

Militan Demokrasi (2000)

Militan Atatürkçülük (2001)

Satılmışların Ekonomisi (2002)

Güldeste Etkilendiğim Şiirler (2003)

Atatürk'ün Kemiklerini Sızlatan Parti: CHP (2003)

Türkiye Cumhuriyeti Çökerken (2004)

Emperyalizmin Uşakları: İhanetin Belgeleri (2005)

Dip dalgası (2006)

Vatanın Bağrına Düşman Dayamış Hançerini (2007)

AKP ve CHP'nin Gerçek Yüzü (2007)

AKP Çoktan Kapatılmalıydı (2008)

Hukuk ile Aldatmak (2008)

Yüce Divan Dosyası (2009)

Haşa Huzurdan Demokrasi Geldi (2009)

Kim Bu Hainler? (2010)