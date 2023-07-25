HSK, Yargıtay'a 6 yeni üye seçti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca Yargıtay’a altı yeni üye seçildi.

AA
Yayınlanma: 25.07.2023 - 19:20
HSK, Yargıtay'a 6 yeni üye seçti
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AA’nın haberine göre HSK Genel Kurulu, Yakup Moğul, Yılmaz Çiftçi, Okan Albayrak, Yeşim Garipoğlu Özen, Hakan Türkön ve Seyfi Han’ı Yargıtay üyeliğine seçti.


HSK yargıtay

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