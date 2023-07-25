HSK, Yargıtay'a 6 yeni üye seçti
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca Yargıtay’a altı yeni üye seçildi.
AA’nın haberine göre HSK Genel Kurulu, Yakup Moğul, Yılmaz Çiftçi, Okan Albayrak, Yeşim Garipoğlu Özen, Hakan Türkön ve Seyfi Han’ı Yargıtay üyeliğine seçti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı!
- Çevre illerden de hissedildi
- Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- İşte CHP'nin yeni Genel Başkan adayı!
- 'Bu açıklamayı isim isim yapmak zorundasınız!'
- İBB’den İstanbulkart uyarısı
- 'Bunun ardından daha büyük deprem gelirse...'
- Milli futbolcuya Fransız talip!
- Prof. Dr. Demirtaş, 'geçmiş olsun' diyerek duyurdu...
- '2-3 yıldız transferi daha yapacağız'