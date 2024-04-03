Yargıtay'da başkanlık seçimi 16'ıncı tura kaldı

Yargıtay’da başkanlık seçimlerinin 15’inci turunda iki adaydan birisinin salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine seçim bir sonraki tura kaldı.

İHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 12:59
Yargıtay'da başkanlık seçimi 16'ıncı tura kaldı
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Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020’de seçilen Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart’ta dolmuştu.

Yüksek Mahkeme’nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay’da geçen hafta pazartesi günü sandık kuruldu ve Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Seçimin ilk 14 turunda da hiçbir adayın 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün 15’inci tur oylaması yapıldı.

15. TURDA DA SEÇİLEMEDİ

Oylama sonucu 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 105, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 123 oy aldı. Seçime katılım 319 olarak kayıtlara geçerken, 21 boş oy kullanıldı, 70 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçimin yapılacağı 16. turun gelecek haftalarda gerçekleştirileceği açıklandı.


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