Yargıtay Başkanlığı seçiminde 11’inci turda da sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin 11’inci turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

İHA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 11:19
Yargıtay Başkanlığı seçiminde 11’inci turda da sonuç çıkmadı
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Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020’de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu. Bu çerçevede Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay’da pazartesi günü sandık kuruldu ve Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Seçimin ilk on turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, Akarca, Kerkez ve Şentürk’ün katıldığı 11’inci tur oylama yapıldı. Oylama sonucu Mehmet Akarca 85, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 102, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 117 oy aldı. Seçime katılım 320 olarak kayıtlara geçerken, kullanılan oylardan 4’ü boş, 12’si ise geçersiz sayıldı.

Seçime 2 Nisan Pazartesi günü 12’nci tur oylamayla devam edilecek. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.


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