Yargıtay'dan 'emniyet şeridi ihlali' kararı

04 Ocak 2022 Salı, 12:22

Yargıtay 7. Ceza Dairesinin kararına göre İstanbul'da seyir halinde olan bir sürücü, yanında seyreden aracın jant kapağının düşmek üzere olduğunu görünce durumu diğer aracın sürücüsüne söyledi. Bunun üzerine sürücü, dörtlü lambalarını yakarak aracını emniyet şeridine çekti ve düşmek üzere olan jant kapağını alıp aracının bagajına koydu. Ardından da yoluna devam etti.

Olayın ardından araç sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-f maddesi uyarınca usulsüz şekilde emniyet şeridi ihlali yapmaktan 1002 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücünün verilen cezaya itiraz etmesi üzerine İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, itirazı reddetti. Ret kararında cezanın hukuka uygun olduğu ve başvurucu sürücünün cezanın usulsüz olduğunu ispatlayamadığı ifade edildi.

CEZANIN İPTALİNE HÜKMETTİ

Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma istemi üzerine dosya, Yargıtay 7. Ceza Dairesine geldi. Dosyayı inceleyen Daire, oy birliğiyle verilen cezanın iptaline hükmetti.

Dairenin kararında, araç kamerası kaydına göre aracın yaklaşık 1,5 dakika emniyet şeridinde beklediği, yine kayıttaki konuşmalarda da araçtakilerin kendilerini ikaz eden sürücüyle ilgili, "Ne güzel duyarlı vatandaşlar, teşekkür ederiz." ifadelerini kullandığı tespiti yer aldı.

Bunun, başvurucuyu doğruladığı belirtilen kararda, araçtaki jant kapağının düşmek üzere olmasının 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-f maddesinde belirtilen "istisnai olarak sayılan emniyet şeridini kullanma hallerinden biri olan arıza hali" olduğuna işaret edildi.

Kararda, "Verilen idari para cezasının usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşıldığından başvurunun kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir" denildi ve uygulanan para cezasının kaldırılması kararlaştırıldı.