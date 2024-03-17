Yargıtay’dan emsal karar: Boşanma aşamasında satılan ev mal kaçırma sayıldı
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, boşanma aşamasında el altından satılan evi mal kaçırma saydı.
İzmir’de aralarında anlaşmazlık olan çift boşanma davası sırasında mal paylaşımında problem yaşadı. Çiftin boşanmasına karar verildi ancak mal paylaşımı başka bir davanın konusu oldu.
Türkiye Gazetesi’nin aktardığı habere göre, İzmir 12. Aile Mahkemesi, çiftin müşterek evinden dolayı kadının katkı payı almasına hükmedince davalı erkek, evini çok düşük bir bedelle, hiçbir işi olmayan yeğenine sattı. Söz konusu satış da başka bir dava konusu oldu.
Davacı kadın İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinden katkı payı sebebiyle taşınmazın satışının yarı hissesinin iptalini ya da haczini istedi. Yerel mahkeme davayı reddedince dosya Yargıtay’ın gündemine geldi.
"DANIŞIKLI İŞ" KABUL EDİLDİ
Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Ancak yerel mahkeme kararında direnince dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, boşanma aşamasındaki çiftin müşterek evinin koca tarafından çok düşük bir bedelle işi olmayan yeğene satılmasını katkı payı alacağından kurtulmayı amaçlayan danışıklı işlem saydı.
Kurul, tapu iptaline gerek olmaksızın davacının alacağını alabilmesini sağlamak amacıyla taşınmazın haciz ve satışını isteyebileceğine karar verdi.
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