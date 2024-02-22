Depremde alınmayan önlemlere ilişkin davada görev uyuşmazlığı talebi Yargıtay'dan döndü!

Yayınlanma: 22.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 22.02.2024 - 03:07

Hatay İskenderun’da yaşayan dört çocuk babası M.T., 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirdi. Ailenin avukatı Doğan Erkan, Cumhurbaşkanlığı, İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Hazine ve Maliye bakanlıkları, Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi, İskenderun Kaymakamlığı ve İskenderun Belediyesi aleyhine tazminat davası açtı.

Yıkılan binaların yapı ruhsat/izinlerini yeterli zemin etüdü yapmadan veren, denetlemeyen, arama kurtarma faaliyetlerine geciken idarelerin kusurlu olduğuna işaret edilen dilekçede, “Devamlı depremlerin olduğu bir bölgede deprem, mücbir sebep olarak nitelendirilmemeli. Cumhurbaşkanlığı, bu deprem nedeniyle alınmayan tedbirlerden doğrudan sorumlu” dendi. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık 2023’te davanın idari mahkemede değil asli mahkemede görülmesini isteyerek, “görev uyuşmazlığı” talebinde bulundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, görev uyuşmazlığı talebini reddetti. Avukat Erkan ara karara ilişkin, “Bakanlık, bir bütün olarak idarenin sorumluluğundan kurtulmayı ya da en aza indirmeyi amaçlamıştı. Kamu kurumlarının hem pek çok ihmalleri, kusurları hem sosyal risk ilkesi kusursuz sorumluluğu var. Özel hukuk davasında bunlara bakılmayacaktı” dedi.