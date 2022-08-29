Yargıtay'dan emsal karar: 'Çirkin karı' sözüne tazminat
Yargıtay, eşine "Çirkin karı" diyen erkeği suçlu buldu. Erkeğin sözünün kişilik haklarına saldırı olduğu belirtilerek, tazminat ödemesine karar verildi.
Ankara'da çift arasında yaşanan boşanma davası içtihatlara girdi. Eşine "Çirkin karı. Güzel ve zengin değilsin" gibi sözler söyleyen erkek, boşanma davasında tam kusurlu bulundu.
Yerel mahkemenin manevi tazminat talebini reddetmesi üzerine kadının başvurduğu Yargıtay'ın yolunu tutan kadının itirazı üzerine 2. Hukuk Dairesi kadının kişilik haklarına saldırı olduğunu, erkeğin manevi tazminata da hükmedilmesi gerektiğini belirterek yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre; Ankara'da yaşayan Nurdan M., eşinin kendisine sataşma şeklinde hal ve hareketlerinin bulunduğunu, "çirkin karı" dediğini belirterek Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açtı. Nurdan M., ayrıca eşi Ahmet M.'nin kendisinin güzel ve zengin olmadığını, başkaları gibi güzel bir eşinin bulunmadığı söylediği, "eş ve çocuk her zaman bulunur anne baba bulunmaz" dediğini belirtti.
Aile mahkemesi boşanma ve manevi tazminat davasıyla ilgili verdiği kararda erkeğin tamamen kusurlu olduğu belirterek boşanmalarına karar verdi. Kadının talep ettiği kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat ise mahkeme tarafından kişilik haklarına saldırı olmadığı belirtilerek reddedildi.
'ÇİRKİN KARI' SALDIRISINA MARUZ KALAN KADIN YARGITAY'A GİTTİ
Yerel mahkemenin kadının kişilik haklarının saldırıya uğramadığı gerekçesiyle manevi tazminat talebinin reddine karar vermesinin ardından Nurdan M., dava dosyasını Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise içtihatlara giren bir karara imza attı.
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