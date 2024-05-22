Yargıtay’dan emsal karar: Ek ders karşılığında çalışanlar kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecek

Yargıtay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda ek ders karşılığında çalışanların kamu görevlileri sendikalarına üye olabileceğine karar verdi. Emsal karar ile söz konusu personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilmesinin önü açıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 11:40
Yargıtay’dan emsal karar: Ek ders karşılığında çalışanlar kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecek
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Yıllardır muallakta kalan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda ek derslilerin sendikalara üye olamaması tartışmasına Yargıtay son noktayı koydu. Ek ders karşılığında çalışanların Sağlık-Sen’e üye olabilmesi için Sağlık-Sen Hukuk Birimi tarafından açılan davada yerel mahkemeden olumlu sonuç çıktı. Bölge mahkemesinin de onayladığı karar Yargıtay’a taşındı. Yargıtay, bölge mahkemesinin ‘ek ders karşılığında çalışanlar kamu görevlileri sendikalarına üye olabilir’ kararını onadı. Bu karara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görev yapan ek derslilerin kamu görevlisi olduğu vurgulandı. Böylece ek derslilerin kamu görevlisi sendikalarına üye olabilmesinin önü açıldı.

Kararı değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, ek derslilere yönelik önemli bir hukuk zaferi elde ettiklerini kaydetti. Doğan, Sağlık-Sen olarak yıllardır muallakta olan bir konuyu çözdüklerini dile getirerek, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görev yapan ve birçok sorunu bulunan ek ders karşılığında çalışan arkadaşlarımız kamu görevlileri sendikalarına üye olamıyordu. Sağlık-Sen Hukuk Birimimizin açtığı davalar ve Yargıtay’ın son verdiği kararla önemli bir soruna nokta koyduk. Bu emsal kararla ek ders karşılığında çalışan arkadaşlarımız sendikamıza üye olabilecek. Dün olduğu gibi bugün de ek derslilerin haklarını Sağlık-Sen savunacak. Tüm ek dersli çalışan arkadaşlarımızı Sağlık-Sen çatısı altında mücadeleye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“KADRO MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR''

Aynı zamanda ek derslilerin kadroya geçirilmesi için de çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Doğan, “Arkadaşlarımızın hem mali hakları hem de özlük ve sosyal hakları yönünden çalışma koşulları günümüz şartlarına uygun değil. Kadro güvencelerine kavuşmaları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklar ve milletvekilleri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Arkadaşlarımız kadro güvencesine kavuşana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.


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