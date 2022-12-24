Yargıtay'dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar

24 Aralık 2022 Cumartesi, 19:24

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararına göre, İstanbul'da yaşayan bir kişi, Mayıs 2015'te 151 bin lira bedelle 2 yıl garanti verilen sıfır kilometre bir otomobil satın aldı. Aracında Şubat 2017'de çekiş gücü düşüklüğü ve tekleme sorunları meydana gelen kişi, otomobilini satın aldığı firmanın servisine götürdü. Garanti kapsamında aracı ücretsiz tamir edilerek bir hafta sonra teslim edilen kişi, yaklaşık 1 hafta sonra aynı arızanın baş göstermesi üzerine yine servise gitti.

2,5 AY İÇİNDE AYNI SORUN

Bu kez benzin pompası değiştirilen, aynı sorunlar nedeniyle martta da 3 defa arıza veren aracın, nisandaki servise gidişinde enjektörleri değiştirildi. Bu şekilde yaklaşık 2,5 aylık dönemde araçtaki tekleme ve çekiş gücü problemleri devam etti.

DAVA AÇTI

Araçtaki arızaların sürekli tekrarlaması üzerine araç sahibi, aracı satın aldığı bedelin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte satıcı firmadan tahsili için dava açtı.

KARAR ÇIKTI

Yargılamayı yapan İstanbul Anadolu 5. Tüketici Mahkemesi, azami tamir süresinin aşılması ve garanti süresinde aynı önemli arızanın birden çok kez tekrarlaması nedeniyle aracın satıcıya iadesi ve bedelinin alıcıya ödenmesine hükmetti.

İstinaf başvurusunu değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi, araçtaki arızaların ücretsiz olarak yapıldığı, araçta değer kaybı olmadığı gerekçesiyle iadenin hakkaniyete uygun olmadığı ve yerel mahkeme kararının kaldırılmasına karar verdi.

Araç sahibinin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, istinaf kararının kanuna aykırı olduğuna ve bozulmasına hükmetti.