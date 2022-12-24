Yargıtay'dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar
Yargıtay, garanti süresi içinde birden fazla kez aynı arızayı veren aracın iadesi ve bedelinin yasal faiziyle alıcıya ödenmesine hükmetti.
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararına göre, İstanbul'da yaşayan bir kişi, Mayıs 2015'te 151 bin lira bedelle 2 yıl garanti verilen sıfır kilometre bir otomobil satın aldı. Aracında Şubat 2017'de çekiş gücü düşüklüğü ve tekleme sorunları meydana gelen kişi, otomobilini satın aldığı firmanın servisine götürdü. Garanti kapsamında aracı ücretsiz tamir edilerek bir hafta sonra teslim edilen kişi, yaklaşık 1 hafta sonra aynı arızanın baş göstermesi üzerine yine servise gitti.
2,5 AY İÇİNDE AYNI SORUN
Bu kez benzin pompası değiştirilen, aynı sorunlar nedeniyle martta da 3 defa arıza veren aracın, nisandaki servise gidişinde enjektörleri değiştirildi. Bu şekilde yaklaşık 2,5 aylık dönemde araçtaki tekleme ve çekiş gücü problemleri devam etti.
DAVA AÇTI
Araçtaki arızaların sürekli tekrarlaması üzerine araç sahibi, aracı satın aldığı bedelin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte satıcı firmadan tahsili için dava açtı.
KARAR ÇIKTI
Yargılamayı yapan İstanbul Anadolu 5. Tüketici Mahkemesi, azami tamir süresinin aşılması ve garanti süresinde aynı önemli arızanın birden çok kez tekrarlaması nedeniyle aracın satıcıya iadesi ve bedelinin alıcıya ödenmesine hükmetti.
İstinaf başvurusunu değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi, araçtaki arızaların ücretsiz olarak yapıldığı, araçta değer kaybı olmadığı gerekçesiyle iadenin hakkaniyete uygun olmadığı ve yerel mahkeme kararının kaldırılmasına karar verdi.
Araç sahibinin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, istinaf kararının kanuna aykırı olduğuna ve bozulmasına hükmetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hukukçular noktayı koydu
- BAE'ye Sedat Peker mektubu
- Erdoğan'a kötü haber
- Armağan Çağlayan'dan üzen haber! Böyle veda etti
- Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
- CHP'li belediye başkanlarından ortak bildiri
- 'Üç maymunu oynamadılar, doğrudan alkışladılar'
- İktidardan jet bir adım daha!
- 42 dakikalık telefon trafiği
- Gece saatlerinde başlayacak!