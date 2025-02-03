Yargıtay'ın 'Pınar Gültekin' kararı tepki çekti: Ailenin avukatı Rezan Epözdemir'den açıklama!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 15:55

Güncelleme: 03.02.2025 - 15:55

Avukat Epözdemir, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla’da 2020'de öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı’ya verilen cezaları bozan Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararına yaptığı itirazı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla değerlendirdi.

Avukat Epözdemir, "Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin oy çokluğuyla verdiği Pınar Gültekin kararının açıkça hukuka aykırı olması hasebiyle tarafımızca CMK'nın 308. maddesi uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz yetkisini kullanılması talep edilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, itirazımız öncesinde resen itiraz yetkisi kullanılarak, mezkur karara itiraz edilmiştir. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bu açıkça hukuka aykırı olan kararını kaldırıp düzeltmezse, son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecektir. Hukuki süreç tarafımızca sonuna kadar takip edilecektir” ifadelerini kullandı.

Yargıtay 1. Ceza dairesinin oy çokluğuyla verdiği Pınar Gültekin kararının açıkça hukuka aykırı olması hasebiyle tarafımızca C.M.K m. 308 uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz yetkisini kullanılması talep edilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından… — Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) February 3, 2025

KADIN DERNEKLERİNDEN DAİRENİN BOZMA KARARINA TEPKİ

Muğla’daki kadın dernekleri, "cinayetin canavarca hisle işlenmediği ve sanık hakkında iyi hal uygulanması" gerektiği yönünde karar veren Yargıtay 1. Ceza Dairesinin kararına tepki gösterdi. Karya Kadın Derneği Başkanı Dilek Bulut, şunları söyledi:

"Bir kadın daha nasıl tasarlanarak öldürülebilir? En kanlı film senaryolarından daha soğukkanlı bir cinayet nasıl işlenebilir? Erkek adalet, bir kadına hangi vahşi yöntemler uygulanırsa bunları canavarca hislerle öldürme tanımına sokabilir? Pınar’ın boğulması, bir varilin içinde yakılması, üzerine beton dökülmesi canavarca değil de nedir? Sizi ikna etmek için kadın katilleri hangi öldürme yöntemleri uygulayabilir? Günlerce bulunamayan Pınar’ı kaçıran, vahşice öldüren katile hangi haksız tahrik indirimi uygulanabilir? Verilen karar kadına yönelik şiddetin artmasına, kadın katillerini cesaretlenmesine neden olacaktır.”

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’nden yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Pınar Gültekin’in yaşam hakkını elinden alan fail, planlı ve sistematik bir yol izlemiştir. Failin Pınar’ı katletme yöntemi ise kadın bedenine yönelik erkek şiddetinin ne kadar pervasızlaşabildiğini ve yargının da bu vahşete ilişkin cinsiyetçi bir bakış açısı ve bu anlayışla karar vermekte olduğunu göstermektedir. Adli tıp raporları, tanık ifadeleri ve diğer deliller bu cinayetin tasarlanarak, canavarca ve eziyet çektirerek işlendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu kararın bozulması, kadına yönelik şiddetle mücadelede geri adım anlamına gelmektedir. Bu tür kararlar, Türkiye’de kadınların yaşam güvenliğini tehlikeye atmakta ve kadına karşı erkek şiddetini önlemeye yönelik mücadeleyi sekteye uğratmaktadır. Buna izin vermeyeceğiz.”