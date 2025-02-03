Hadise'den Pınar Gültekin kararına tepki: 'Unutmamak için konuşmaya devam edeceğim'

Yayınlanma: 03.02.2025 - 10:14

Güncelleme: 03.02.2025 - 10:14

Muğla'da 2020 yılında vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu.

Yargıtay, Gültekin’in "canlı canlı yakılarak öldürülmesinin canavarca hisle öldürme kapsamına girmediğine" hükmetti.

Karara birçok kesimden tepki gelirken, şarkıcı Hadise de sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşım yaptı.

Hadise, "Gerçekten insanın aklı, kalbi almıyor. Susmak, alışmak, kanıksamak en büyük tehlike. O yüzden ne olursa olsun unutmamak, unutturmamak için konuşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"BU NORMAL DEĞİL, OLMAMALI"

Hadise, sosyal medya mesajında şu sözlere yer verdi:



"Bugün yine akıl dışı bir karar alındı. Yine bir kadın, adalet arayışında yalnız bırakıldı. Pınar Gültekin davasında verilen karar... Gerçekten insanın aklı, kalbi almıyor. Biz sustukça, bunlar yaşanmaya devam ediyor. Her gün yeni bir haber, yeni bir acı, yeni bir öfke... Ve biz de her seferinde tekrar söylemek zorunda kalıyoruz; bu normal değil, olmamalı."

Sözlerine devam eden şarkıcı, adalet mücadelesine destek vermeye devam edeceğini belirterek, "İnsan haklarını, adaleti, eşitliği savunmak bir tercih değil, bir sorumluluk. Susmak, alışmak, kanıksamak en büyük tehlike. O yüzden ne olursa olsun unutmamak, unutturmamak için konuşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.