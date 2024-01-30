Yargıtay’ın terör örgütü olarak kabul ettiği Hizbuttahrir, polis koruması altında yürüdü: Başkentte hilafet çağrısı

Hizbuttahrir, bu kez Ankara ve Şanlıurfa’da meydana çıktı. Ankara’da Mısır Büyükelçiliği önünde Gazze için bir araya gelen ve tevhit bayraklarıyla yürüyen grup, polis koruması altında hilafet çağrısı yaptı.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 30.01.2024 - 04:00
Yargıtay’ın terör örgütü olarak kabul ettiği Hizbuttahrir, polis koruması altında yürüdü: Başkentte hilafet çağrısı
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Yargıtay tarafından terör örgütü olarak tanımlanan, sık sık laikliği hedef alarak hilafet çağrısı yapan Hizbuttahrir, önceki gün tevhit yazılı bayraklarla gövde gösterisi yaptı. Grup Ankara’da Mısır Büyükelçiliği önünde toplandı. 

Gazze’ye destek amacıyla yapıldığı belirtilen eylemde hilafet çağrısı öne çıktı. 

“SİZİ UYARIYORUZ”

Açıklama sırasında hilafet çağrısı yapıldı. “Gazze ölüyor. Duvarlar yıkılsın, kapılar açılsın” başlığıyla yapılan açıklamada, “Sizi Allah’ın azabıyla uyarıyoruz. Allah’tan korkun. Ordularınızı Aksa’ya, Gazze’ye, Filistin’e gönderin. Gasıp Yahudi varlığı ile bütün ticari, askeri, diplomatik ilişkilerinizi kesin. Hiç olmazsa Refah Kapısı’nı açın ve kardeşlerimizi açlıktan ölmekten kurtarın” denildi. 

Tekbir getirilen ve hilafet istenilen açıklamada, “Gazze’deki zulüm, hilafet ile son bulur” dövizi de taşındı. Açıklama yapan grubun fotoğraflarının çekilmesine ise polisin izin vermediği öğrenildi. 

Şanlıurfa’da ise Dergâh Camisi önünde basın açıklaması yapıldı.


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