Yarımada Spor Oyunları Çeşme’de düzenlenecek

22 Nisan 2022 Cuma, 11:50

Yarımada Spor Oyunları 23-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenleniyor. Basketbol, Futbol, Kros, Mini Voleybol, Masa Tenisi, Plaj Voleybolu, Oryantiring, Satranç, Tenis, Yelken ve Açık Su Yüzme branşlarında çeşitli yarışmalar düzenlenecek.

Çeşme’nin dördüncü kez ev sahipliği yapacağından mutluluk duyacağını dile getiren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da “Yarımada Spor Oyunları, gençlerimizin faydalı faaliyetlerde bulunmalarına, günümüz gençlerinin internet ortamından bir an olsun uzaklaşmalarına büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Çeşme Belediyesi olarak her türlü spor faaliyetlerini bugüne kadar destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.