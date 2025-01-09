Yarın Çalışan Gazeteciler Günü! Türkiye'nin "basın özgürlüğü" karnesi zayıf!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 16:25

Güncelleme: 09.01.2025 - 16:25

Yarın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Konuya dair pek çok araştırma ve rapor Türkiye’de gazetecilerin baskı, tehdit altında mesleğini yaptığını ve sansüre maruz kaldığını ortaya koyuyor.

TBMM’nin Gazeteci kökenli milletvekillerinden Utku Çakırözer’in 2024 yılına ilişkin hazırladığı “Basın Özgürlüğü Raporu” vahim tabloyu gözler önüne serdi. Konuya dair konuşan CHP’li Sezgin Tanrıkulu ise, “Özellikle bu dönem açısından en fazla ihtiyaç duyduğumuz mesele ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkıdır. Maalesef bunların tümü yok edilme aşamasına getirildi" dedi.

74 GAZETECİ GÖZALTINA ALINDI 14 GAZETECİ TUTUKLANDI!

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, hazırladığı rapor ile 2024 yılının basın özgürlüğü karnesini madde madde ortaya koydu:

Rapora göre 2024 yılında;

· Gazeteciler 720 kez hakim karşısına çıktı

· 74 gazeteci gözaltına alındı, 14 gazeteci tutuklandı

· RTÜK gülene, konuşana, eleştirene ceza yağdırdı

· Kayyumu, mafyayı, İsrail ticaretini yazmak yasak

· Habere de yoruma da kelepçeli gözaltı

· Instagram kapatıldı, Roblox açılmadı, erişim engelleri sürdü

SANSÜR YASASI İLE GAZETECİLER ENGELLENDİ!

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş cinayeti davası, belediyelere kayyum atamaları, yenidoğan çetesi, 31 Mart seçimleri, İliç faciası, Gazze’deki katliamlara rağmen İsrail ile süren ticaret gibi toplumu yakından ilgilendiren olayları takip ederek haberleştiren gazetecilere yönelik tehdit, hedef gösterme, gözaltı ve soruşturmalar yıla damgasını vurdu.

“Dezenformasyonla mücadele” gerekçesiyle 2022’de Meclis’ten geçirilen “sansür yasası” geçen yıl da gazetecileri engellemek için kullanıldı. Dünyanın en yaygın sosyal medya platformlarından Instagram’a Türkiye’den erişim 8 gün boyunca engellendi. Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararlarına rağmen haberlere erişim engeli yıl boyu devam etti. Yaşanan tüm bu ihlaller ve kısıtlamalar nedeniyle de Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 158’inci sıraya düştü.

CHP’li Çakırözer, “Demokrasinin olmazsa olmazı basın özgürlüğüdür, özgürlüklerin olmazsa olmazı demokrasi! Türkiye’de basının özgür bir şekilde gerçekleri anlatması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Halkın haber alma hakkı için çalışan gazeteciler ile, meslek örgütleri ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Türkiye’de demokrasinin önü basın özgürlüğü ile açılacak” değerlendirmesini yaptı.

6 YILDA 366 GAZETECİ TUTUKLANDI!

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise Çalışan Gazeteciler Günü’ne ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 22 yıllık iktidarında, birçok haklar geri alındı, çalışma koşulları zorlaştırıldı, iş güvencesi ortadan kaldırıldı ve kıdem tazminatı gibi haklarda çok geriye gidildi.”

Tanrıkulu 2024 yılına ilişkin gazetecilerin maruz kaldığı baskı ve yıpratmaları verilerle anlattı.

Son 6 yılda en az 366 gazetecinin mesleki faaliyetlerinden dolayı tutuklandığını aktaran Tanrıkulu, “Cezaevlerinde 30’a yakın gazeteci var ve 4 gazeteci de ev hapsinde tutuluyor. Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün hazırladığı 2024 Yılı Dünya Basın Endeksi raporunda Türkiye, 180 ülke arasında 158’inci sırada. 2024 yılında Türkiye’de ifade özgürlüğü ihlali rakamlarına baktığımızda; 63 yazar ve gazetecinin mahkum edildiğini, 27 gazetecinin tutuklandığını, 126 gazetecinin gözaltına alındığını, 502 internet sitesinin de kapatıldığını biliyoruz” dedi.