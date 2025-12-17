Yarın ifade verecek: Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yürütülen soruşturma kapsamında yarın alınacak ifadesi öncesinde hastaneye kaldırıldı.
Yerel basından Akdeniz Gerçek'in haberine göre, Muhittin Böcek, bugün saat 15.00 sıralarında cezaevi yetkililerinin kararıyla Antalya Şehir Hastanesi’ne götürüldü.
Günde 22 farklı ilaç kullandığı belirtilen Böcek’in, cezaevi sürecinde sağlık sorunları nedeniyle sık sık hastaneye sevk edilmişti.
Bu son sevkin ise pankreas rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştirildiği iddia edildi.
YENİDEN CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ
Hastanedeki kontrollerin ardından Muhittin Böcek, akşam saatlerinde yeniden cezaevine götürüldü. Böcek’in geceyi cezaevi koşullarında geçireceği, yarın ise soruşturma kapsamında yeniden ifade vereceği belirtildi.