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Yarın metrolar çalışıyor mu? 27 Mayıs Salı metrolar açık mı?

Yarın metrolar çalışıyor mu? 27 Mayıs Salı metrolar açık mı?

26.05.2025 11:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yarın metrolar çalışıyor mu? 27 Mayıs Salı metrolar açık mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinin ardından Metro İstanbul işçileri grev kararı almıştı. Peki, Yarın metrolar çalışıyor mu? 27 Mayıs Salı metrolar açık mı?

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası grev kararı aldığını açıkladı. Sendika, 27 Mayıs’ta metro seferlerini durdurma kararı aldı. Açıklamada "Son dönemde işveren yetkilileri ile yapmış olduğumuz görüşmelerde yapılan teklif beklentilerimizin çok altında kaldı" denildi. Peki, Yarın metrolar çalışıyor mu? 27 Mayıs Salı metrolar açık mı?

27 MAYIS'TA METROLAR ÇALIŞACAK MI?

Metro İstanbul tarafından paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Toplu İş Sözleşmesi’nde Anlaşma Sağlandı.

Aralık ayından bu yana devam eden 18. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, bugün anlaşmayla sonuçlandı.

Yasal takvim ve arabuluculuk aşamasında uzlaşı sağlanamaması nedeniyle Demiryol-İş Sendikası 27 Mayıs itibarıyla grev kararı almıştı. Ancak sürecin sonunda, bugün varılan anlaşmayla bu karar iptal edildi.

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