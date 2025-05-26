Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası grev kararı aldığını açıkladı. Sendika, 27 Mayıs’ta metro seferlerini durdurma kararı aldı. Açıklamada "Son dönemde işveren yetkilileri ile yapmış olduğumuz görüşmelerde yapılan teklif beklentilerimizin çok altında kaldı" denildi. Peki, Yarın metrolar çalışıyor mu? 27 Mayıs Salı metrolar açık mı?

27 MAYIS'TA METROLAR ÇALIŞACAK MI?

Metro İstanbul tarafından paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Toplu İş Sözleşmesi’nde Anlaşma Sağlandı.

Aralık ayından bu yana devam eden 18. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, bugün anlaşmayla sonuçlandı.

Yasal takvim ve arabuluculuk aşamasında uzlaşı sağlanamaması nedeniyle Demiryol-İş Sendikası 27 Mayıs itibarıyla grev kararı almıştı. Ancak sürecin sonunda, bugün varılan anlaşmayla bu karar iptal edildi.