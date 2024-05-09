Yarın okullar tatil mi? 10 Mayıs Cuma günü öğretmenler derse girecek mi?
Özel bir lisede müdürlük yapan İbrahim Oktugan’ın yabancı uyruklu bir öğrenci tarafından öldürülmesi sonrasında tepkiler sürüyor. Sağlık alanından sonra eğitim alanında da şiddetin görülmeye başlaması karşısında sendika harekete geçti. Türkiye’de öğretmenlerin şiddete karşı eylem yapacağını duyurması sonrasında gözler 10 Mayıs’a çevrildi. Peki, Yarın okullar tatil mi? 10 Mayıs Cuma günü öğretmenler derse girecek mi?
Türkiye’de öğretmenlerin şiddete karşı eylem yapacağını duyurması sonrasında gözler 10 Mayıs’a çevrildi. Öğrenciler ve veliler yarın okulun olup olmadığını merak ediyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 10 Mayıs Cuma günü öğretmenler derse girecek mi?
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Türk Eğitim-Sen tarafından öğretmenlerin okullarda ders yapmayacağı, eylemlerde bulunacağı belirtildi. Tüm Türkiye genelinde alınan bu karar sonrasında öğretmenler eyleme geçecek. 9 Mayıs ve 10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek eylemler sırasında dersler yapılmayacak.
Ancak doğrudan yoklama alınmaması ve okulun tatil olması gibi bir bildirimin yapılması ise beklenmiyor. Bu noktada her okul ve öğretmenin, sınıflara kendi inisiyatifiyle bilgilendirme yapması öngörülüyor.
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