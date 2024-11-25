Yayınlanma: 25.11.2024 - 15:17

Güncelleme: 25.11.2024 - 15:17

Yurdun büyük bölümünde kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Ulaşımda aksamalar yaşandı, birçok il ve ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Peki, Yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Salı okullar tatil mi?

26 KASIM SALI YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

25 Kasım Pazartesi günü 35 ilde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilmişti. Öğrenciler ve velileri ise Salı günü için tatil kararı alınıp alınmadığını araştırmaya başladı.

Ancak 26 Kasım Salı günü için henüz kar tatili kararı alınmadı.

Konuyla ilgili valiliklerden ve kaymakamlıklardan tatil açıklaması gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

METEOROLOJİ'DEN 24 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI!

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 13 il için sarı kodlu, 11 il için turuncu kodlu uyarı yayınlandı. Karadeniz'in kıyı kesimleri sağanak yağmurlu, iç kesimleri ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri ise kar yağışlı olacak. Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli sağanak; Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak'ta yoğun kar bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Genellikle kuzeyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, zamanla Samsun ve Ordu çevrelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak 40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.