Yarın okullar tatil mi? 29 Mayıs resmi tatil sayılıyor mu?
29 Mayıs, hem Osmanlı tarihi hem de dünya tarihi açısından büyük bir öneme sahip. Her yıl 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethi yıldönümü çeşitli etkinliklerle bu fetih anılıyor ve kutlanıyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 29 Mayıs resmi tatil sayılıyor mu?
29 Mayıs, her yıl İstanbul'un fethi yıl dönümü olarak şehirde birçok etkinlikle kutlanıyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 29 Mayıs resmi tatil sayılıyor mu?
29 MAYIS TATİL Mİ?
29 Mayıs resmi tatil takviminde yer almıyor.
29 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
Bu sene 29 Mayıs Çarşamba günü denk gelen gün, okullar tatil olmayacak, kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.
2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
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