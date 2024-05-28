Yarın okullar tatil mi? 29 Mayıs resmi tatil sayılıyor mu?

29 Mayıs, hem Osmanlı tarihi hem de dünya tarihi açısından büyük bir öneme sahip. Her yıl 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethi yıldönümü çeşitli etkinliklerle bu fetih anılıyor ve kutlanıyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 29 Mayıs resmi tatil sayılıyor mu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 09:36
Yarın okullar tatil mi? 29 Mayıs resmi tatil sayılıyor mu?
Abone Ol google-news

29 Mayıs, her yıl İstanbul'un fethi yıl dönümü olarak şehirde birçok etkinlikle kutlanıyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 29 Mayıs resmi tatil sayılıyor mu?

29 MAYIS TATİL Mİ?

29 Mayıs resmi tatil takviminde yer almıyor. 

29 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

Bu sene 29 Mayıs Çarşamba günü denk gelen gün, okullar tatil olmayacak, kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı


29 Mayıs haberleri okullar tatil haberleri yarın okullar tatil mi haberleri Resmi Tatil haberleri

İlgili Haberler

İstanbul'a yakın bayram tatili kaçamağı: İşte doğayla buluşabileceğiniz 10 yer...

İstanbul'a yakın bayram tatili kaçamağı: İşte doğayla buluşabileceğiniz 10 yer...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mitinge katılan emekliler isyan etti! ‘Yeşil pasaportum sıfır kilometre’

Mitinge katılan emekliler isyan etti! ‘Yeşil pasaportum sıfır kilometre’
Ağrı Dağı beyaza büründü

Ağrı Dağı beyaza büründü
Gelecekte 'hayata döndürülme' umuduyla bir insan donduruldu!

Gelecekte 'hayata döndürülme' umuduyla bir insan donduruldu!
İspanya’dan Ukrayna’ya 1 milyar euroluk silah yardımı

İspanya’dan Ukrayna’ya 1 milyar euroluk silah yardımı
Sinan Oğan, kendisini dinlemeye gelen 48 kişiye seslendi: 'İnşallah 2028'de sağın ortak adayı olacağım'

Sinan Oğan, kendisini dinlemeye gelen 48 kişiye seslendi: 'İnşallah 2028'de sağın ortak adayı olacağım'
Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa: ‘Vücutlarımız mükemmel değil’

Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa: ‘Vücutlarımız mükemmel değil’
Menzil Cemaati’nde kavga: Bu köyün de ailenin de ağası benim

Menzil Cemaati’nde kavga: Bu köyün de ailenin de ağası benim
Yozgat’ta devrilen otomobildeki 2’si çocuk 4 kişi yaralandı

Yozgat’ta devrilen otomobildeki 2’si çocuk 4 kişi yaralandı