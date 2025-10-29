Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının bitimiyle birlikte yarın okulun olup olmadığı öğrenciler tarafından merak edildi. Peki, Yarın okullar tatil mi? 30 Ekim 2025 Perşembe okul var mı?

30 EK İM (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI?

30 Ekim 2025 Perşembe günü okullar resmi olarak tatil değildir. 30 Ekim 2025 Perşembe günü dersler normal seyrinde işlenecektir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili, 28 Ekim Salı günü saat 13.00'te başlamış ve 29 Ekim Çarşamba günü tam gün olarak sona ermiştir. Toplam resmi tatil süresi 1,5 gündür.