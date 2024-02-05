Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat resmi tatil mi?

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat tarihinde 11 ili etkileyen ve Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketi meydana gelmişti. Üzerinden tam 1 yıl geçti. Öğrenciler ve çalışanlar 6 Şubat tatil mi sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat resmi tatil mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 12:18
Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat resmi tatil mi?
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Kahramanmaraş 6 Şubat depremi yıl dönümü yarın anılacak. 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. 1. yıl dönümde yurt genelinde anma törenleri yapılacak.  Peki, Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat resmi tatil mi?

6 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat 2024 Salı günü ile ilgili resmi tatil olması hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.

Ancak MHP Adıyaman İl başkanı Ali Önat, Vali Osman Varol’u ziyaret ederek 6 Şubat gününün tatil edilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Önat, "Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahatça yapabilmesi ve deprem şehitlerinin anılması için 6 Şubat’ın tatil günü olmasını talep ettik" sözlerine yer verdi ve talebin olumlu karşılandığını da ekledi.


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