Yarın okullar tatil mi, Bingöl ve Ardahan'da okullar tatil edildi mi? 25 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi edildi?

Yayınlanma: 24.12.2023 - 20:59

Güncelleme: 24.12.2023 - 20:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son yaptığı açıklamaya göre, 24 Aralık Pazar günü, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari civarlarında rüzgarın güney ve güneybatıdan kuvvetli, bazı yerlerde fırtına (40-70 km/saat, bu bölgelerin yüksek ve dağlık alanlarında 70-90 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor. Bunu duyan öğrenciler yarın okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Peki, pazartesi günü okullar tatil mi? 25 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi edildi? İşte ayrıntılar...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

25 Aralık Pazartesi günü için henüz bir tatil açıklaması gelmedi. Valilik tarafından okullar tatil ilan edilmedi. Ancak yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar beklenen iller için bir açıklama gelebilir. Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde de kar yağışı bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan son uyarıda "24.12.2023 Pazar günü Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (40-70 km/saat, bu illerin yüksek ve dağlık kesimlerde hamleli 70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe kaymakamlığı da eğitime pazartesi günü ara verildiğini, hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yaptığı açıklamada eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği belirtti:

"Karlıova ilçemiz merkez ve köy okullarının tamamı, 25 Aralık Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır."

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Pazartesi günü İç Anadolu Bölgesi'nde ve Ege Bölgesi'nin bir bölümünde puslu bir hava hakim olacak. Doğu Anadolu'da bazı illerde ise kar yağışı bekleniyor.