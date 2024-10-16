Yayınlanma: 16.10.2024 - 11:47

Güncelleme: 16.10.2024 - 11:47

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Peki, Yarın okullar tatil mi? Malatya ve Elazığ'da okullar tatil mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya ve Elazığ'da okulların bugün tatil edilmesinin ardından, 17 Ekim'de tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

Okulların yarın tatil olup olmayacağıyla ilgili valilikler tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.