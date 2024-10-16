Yarın okullar tatil mi? Malatya ve Elazığ'da okullar tatil mi?

Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrasında alınan kararlar arasında okullar da yer aldı. Peki, Yarın okullar tatil mi? Malatya ve Elazığ'da okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi? Malatya ve Elazığ'da okullar tatil mi?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2024 - 11:47

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Peki, Yarın okullar tatil mi? Malatya ve Elazığ'da okullar tatil mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya ve Elazığ'da okulların bugün tatil edilmesinin ardından, 17 Ekim'de tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

Okulların yarın tatil olup olmayacağıyla ilgili valilikler tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.


Etiketler: #yarın okullar tatil mi #Malatya #Elazığ

İlgili Haberler

Deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler