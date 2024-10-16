Yayınlanma: 16.10.2024 - 11:00

Güncelleme: 16.10.2024 - 11:07

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, ayrıntılar...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem, Diyarbakır, Gaziantep, Batman, Elazığ ve çevre illerden hissedildi.