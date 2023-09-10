Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 11 Eylül Pazartesi otobüs, metrobüs, metro, marmaray ücretsiz mi? Okulun ilk günü toplu taşıma bedava mı?

'Okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi?' olacak sorusu araştırılmaya başlandı. 11 Eylül Pazartesi günü 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çalacak. Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 11 Eylül Pazartesi otobüs, metrobüs, metro, marmaray ücretsiz mi? okulun ilk günü toplu taşıma bedava mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2023 - 11:34
Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 11 Eylül Pazartesi otobüs, metrobüs, metro, marmaray ücretsiz mi? Okulun ilk günü toplu taşıma bedava mı?
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Pazartesi günü okullar açılıyor. 11 Eylül Pazartesi günü 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çalacak. Peki, yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 11 Eylül Pazartesi otobüs, metrobüs, metro, marmaray ücretsiz mi?  okulun ilk günü toplu taşıma bedava mı? İşte ayrıntılar...

11 EYLÜL PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 11 Eylül Pazartesi toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

İBB'den yapılan açıklamada; okulların açıldığı gün İstanbul'da 06.00 - 14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları (bilet entegrasyona dâhil olanlar) ücretsiz olurken, İSPARK'ın ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet vereceği ifade edildi.

Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte ilk 2 gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak. İDO'nun Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek. Şehir Hatları da ek vapur seferleri düzenleyecek.


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