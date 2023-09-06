Yayınlanma: 06.09.2023 - 15:45

Güncelleme: 06.09.2023 - 15:45

Amazon'un sahip olduğu Prime Gaming platformu her ay Prime abonelerine özel bazı oyunları ücretsiz olarak veriyor. Oyuncular tarafından yoğun ilgi duyulan Prime Gaming platformu bu ayda ücretsiz oyunlarını açıkladı.

Peki Amazon Prime Gaming Eylül 2023 oyunları nedir? Prime Gaming'den ücretsiz oyunlar nasıl alınır? Prime Gaming üyeliği ne kadar?

AMAZON PRIME GAMING EYLÜL 2023 OYUNLARI NEDİR?

Amazon Prime Gaming, her ayın başında üyelerine seçilmiş oyunları ücretsiz olarak sunar. Eylül 2023'te üyelere sunulan ücretsiz oyunlar şunlardır:

7 EYLÜL

Football Manager 2023

14 EYLÜL

Ozmandias: Bronze Age Empire Sim

Absolute Tactics: Daughters of Mercy

21 EYLÜL

Dexter Stardust: Adventures in Outer Space

Shotgun King: The Final Checkmate

28 EYLÜL

Unsolved Case: Murderous Script collector's Edition

Hundred Days - Winemaking Simulator

PRIME GAMING'DEN ÜCRETSİZ OYUNLAR NASIL ALINIR?

Amazon Prime Gaming'den yararlanmak için Amazon Prime üyeliğinizin olması gerekir. Eğer zaten bir Amazon Prime üyesiyseniz, Prime Gaming'e erişmek için Twitch hesabınızı Amazon hesabınıza bağlamanız yeterlidir. Bağlantıyı tamamladıktan sonra, her ayın başında sunulan ücretsiz oyunları ve diğer avantajları talep edebilirsiniz.

PRIME GAMING ÜYELİĞİ NE KADAR?



Amazon Prime Gaming, Amazon Prime üyeliği ile birlikte gelir. Amazon Prime üyeliği Türkiye'de 39 TL'den satılmaktadır.