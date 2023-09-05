Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den servis ve yemek ücretlerine ilişkin açıklama
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Tekin, özel okulların servis ve yemek ücretlerine ilişkin, "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
Bakan Tekin, özel okullardaki servis ve yemek ücretlerine ilişkin açıklama yaptı.
Tekin "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık" ifadelerini kullandı.
CEP TELEFONU AÇIKLAMASI
Yusuf Tekin, "(Okullarda) Böyle bir usul asla yok, ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz" diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğrencilerin cep telefonlarını derse girmeden teslim edeceklerini, öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla girmeyeceğini bildirdi.
ÖĞRETMEN ATAMALARINA İLİŞKİN KONUŞTU
Bakan Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin sürecin Ekim ayı sonunda başlayacağını söyleyerek şunları kaydetti:
“Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz.”
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