'Yarının Adanası 5 Yıllık Strateji Planı' için çalışmalar başladı

Yayınlanma: 22.07.2024 - 11:27

Güncelleme: 22.07.2024 - 11:27

Adana’nın daha yaşanabilir ve daha çağdaş bir kent haline gelmesi, doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerinin, gastronomisinin tanıtılması, kentin turizm gücünün artırılması ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet gücünün çoğaltılması amaçlarıyla düzenlenecek toplantılardan ilki Yüreğir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediyesi, “Kentin Yarınını Kendin Belirle” sloganıyla “Yarının Adana’sı 5 Yıllık Strateji Planı” oluşturmak için çalışmaya başladı. Toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, büyükşehir belediyesi bürokratları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler, meslek odaları ile çeşitli kurum ve kuruluşlarından temsilciler katıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut dönemde hayata geçireceği onlarca proje ve hizmetin tanıtımının yapıldığı sunumun ardından söz alan Zeydan Karalar, daha varsıl, daha güvenli ve daha keyifli bir Adana için yola çıktıklarını söyledi. Sıradışı bir strateji planı oluşturmayı istediklerini ve Türkiye’de ilk kez böyle geniş kapsamlı ve ayrıntılı stratejik plan için harekete geçtiklerini ifade eden Başkan Zeydan Karalar, çok önemli bilim insanlarıyla çalıştıklarını, teoriği ve pratiği birleştirdiklerini kaydetti.

'FARKLI KESİMLER BİR ARAYA GELECEK'

İlk toplantının ardından odalar, medya, siyasiler ve kentin farklı kesimleri ile ayrı ayrı bir araya gelerek stratejik plan için çalışmalar gerçekleştireceklerini bildiren Karalar, “Yarının Adanasını düşünmemiz ve planlamamız gerek. Adana daha varsıl olsun, ekonomik olarak daha güçlü olsun istiyoruz. Adanamızın daha güvenli ve keyifli bir kent olması da amaçlarımız arasında. Elbette tüm bunlarla birlikte güçlü bir belediye arzu ediyoruz. Aksi halde amaçlarımızı hayat geçirmemiz mümkün olmaz” dedi.

YOL HARİTASI BELİRLENİYOR

Stratejik Plan’ın yasal bir zorunluluk olduğunu fakat belediyelerinin faaliyetlerinin planlanmasında çok işlevsel bir belgeye dönüşemediğini anlatan Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi:

“Bunun nedeni sürecin yeteri kadar bilinip, sahiplenilememesidir. Stratejik planlarla düşünülen, ihtiyaç duyulan ve vaat edilen faaliyetlerin tutarlı bir şekilde önce belediye, sonra toplum tarafından kurgulanması gerçekleştirilemediği için sorun yaşanıyor. O yüzden tüm bunları planlamayı ve kurgulamayı amaçlıyoruz. Bu amaca yönelik olarak öncelikli yapılması planlanan tüm faaliyetleri, 5 yıl sonrasının Adanasına dair bir yol haritasına dönüştürebilmekle işe başlıyoruz. Bu yolun en basit tabiriyle varsıl, güvenli ve keyifli bir Adana’ya çıkmasını hedefliyoruz.”

'DAHA GÜÇLÜ BİR BELEDİYE'

Amaçlara ulaşabilmek için daha güçlü bir belediye hedeflediklerini bildiren Karalar, “Stratejik planımızın son bölümü; önümüzdeki dönemde idari yapı ve işleyişte gerçekleştirme gereğini tespit ettiğimiz düzenlemeleri kapsayacak, Adana’yı hak ettiği taşımak için daha güçlü bir belediyeye sahip olmayı sağlayacak” dedi. Başkan Karalar konuşmasının son bölümünde varsıl, güvenli ve keyifli Adana için neler yapacaklarını madde madde ve ayrıntılarıyla anlattı. Daha sonra ilk toplantının çalıştay bölümüne geçildi.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN BU DÖNEMDE YAŞAMA GEÇİRMEYİ PLANDIĞI HİZMETLER

-Yeni Nesil Otogar

-Tramvay Hattı ve Nostaljik Tramvay

-2. Etap Metro Hattı

-8 Yeni Farklı Seviyeli Kavşak-Altgeçitler…

-4 Yeni Bulvar

-Yeni Köprüler

-Adana Spor Kampüsü

-Çukurova Spor Kampüsü

-Sarıçam Olimpik Yüzme Havuzu

-Kültür ve Sanat Merkezi

-Beyazevler ve Kurttepe Kent Kütüphaneleri

-Deprem Eylem Planı

-Afet Koordinasyon Merkezi

-Depreme Dayanıklı Sosyal Konutlar

-4 Yeni Park

-Engelsiz Vadi Rekreasyon Alanı

-Semt Merkezleri

-Yaşlı Yaşam ve Bakım Merkezi

-Toplam Kreş Sayısı 20’ye çıkacak

-Yeni Nikah Salonları

-Öğrenci Yurdu

-Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi

-Yedigöze İçme Suyu Projesi

-6 Yeni Atık Su Arıtma Tesisi

-Tarihi Yapıların Restorasyonu ile 4 Yeni Müze

-Pudu Hepa Kültür Yolu Haritalandırma ve İşaretleme Çalışması

-Karataş ve Yumurtalık Sahil Projeleri

-Tarım Enstitüsü

-Modern Mezhaba

-Geri Dönüşümcüler ve Nakliyatçılar Sitesi