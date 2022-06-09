Yarının kadın liderleri bugünden yetişiyor

09 Haziran 2022 Perşembe, 00:00

Cargill’in, Türkiye’nin geleceğine ışık tutacak kadın liderlerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği “Yarının Kadın Liderleri” programı ikinci yılına başladı. Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde hayata geçirilen program ile 120’nin üzerinde üniversite öğrencisi destekleniyor. TEV’den burs almaya hak kazanan adaylar arasından seçilen bursiyerler, Türkiye’deki çeşitli üniversitelerin Gıda Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İşletme, İşletme Mühendisliği, Veterinerlik, Zootekni ve Hukuk gibi bölümlerinde eğitim görüyor.

Program kapsamında gençlere burs desteğinin yanı sıra mentorluk, üretim tesislerinde yerinde eğitim, Ar-Ge projelerine katılım, seminer çalışmaları, staj, mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ve kitap desteği sunuluyor. Ayrıca öğrenciler, tüm dünyada Cargill’de görev alan, farklı kültürlerden farklı pozisyonlardaki kadın çalışanlar ile düzenlenen buluşmalarla Cargill’in faaliyet gösterdiği alanları birebir deneyimleme ve sektörün en iyi uygulamalarını öğrenme fırsatı yakalıyor.

TARAKÇIOĞLU: 'TOPLUMLAR İÇİN DEĞER YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye, Afrika ve Hindistan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Tarakçıoğlu, “Cargill olarak, toplumda pozitif etki ve değer yaratma bilinciyle adil ve eşit fırsatlar sunuyor, çeşitlilikleri kucaklıyoruz. Rol modellerinin oluşmasını ve gelişmesini desteklemek amacıyla somut adımlar atıyoruz. 2030 yılına kadar kadın yönetici oranını globalde yüzde 50’ye çıkarma taahhüdü var. Bugün Cargill META yönetim kurulunda yüzde 50, icra kurulunda yüzde 40 kadın ile biz bu hedefi şimdiden yakalamaya çok yaklaştık. Yarının Kadın Liderleri programıyla da TEV’in öğrenci seçme kriterlerini karşılayan üniversite öğrencilerine burs vermenin ötesinde genç kızlarımızın mesleki ve kişisel yolculuklarında yanlarındaki güç oluyoruz. Cargill Women’s Network üyelerimiz ve Young Professional Network üyelerimiz öğrencilerimizle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşıyor. Yarının genç kadın lideri adaylarının cam tavanları nasıl yıkabileceklerini görmelerini sağlamak, kariyer fırsatları ile gelecekte başarılı ve özgüvenli bireyler olmalarına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Amacımız; Atatürk’ün çizdiği yolda, çağdaş, ülkesi ve dünya için değer yaratmayı arzulayan, kendisine inanan, en yükseğe koyduğu hedeflerine adım adım ulaşma kararlılığına ve gücüne sahip kadınların yetişmesi” dedi.

"HER BİR GENCİMİZ HAYALLERİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYOR"

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın da programla ilgili olarak “Eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla 55 yıldır kendini gençlere destek olmaya adamış bir kurum olan Türk Eğitim Vakfı gücünü her zaman başarılı bursiyerlerinden ve ortak hedeflerle ilerlediği eğitim dostlarından alıyor. Cargill ile 2017 yılında Burs Fonu ile başlayan iş birliğimiz daha da güçlendi. Ülkemizi yarınlara taşıyacak; fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştirmek hedefiyle hayata geçirdiğimiz ‘Yarının Kadın Liderleri’ programı genç kızlarımız için ışık olmaya devam ediyor. ‘Yarının Kadın Liderleri’ programı, geleceğin liderleri olacak, ülkesine hizmet edecek ve diğer kadınlara ilham verecek öğrencilerimiz için çok büyük fırsatlar sunuyor. Bu programdan faydalanan öğrencilerimiz hayallerini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşıyorlar. Nitelikli, özgüvenli, çağdaş Türk kadınları olarak bizi de onurlandırıyorlar. Bugün TEV bursiyerlerinin yüzde 65’i ilk işini 6 aydan kısa bir zamanda bulabiliyor ve yüzde 70’i iş hayatında aktif. Yüzde 96’sı ise daha iyi bir toplum için mevcut sorunların çözümünün bir parçası olabileceğine inanıyor. Aynı yolda ilerlemekten büyük mutluluk duyduğumuz Cargill ailesine tüm destekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

"CARGILL VE TEV’İN DESTEĞİ YARINLAR İÇİN UMUTLARIMI YEŞERTTİ"

“Yarının Kadın Liderleri” programı kapsamında Cargill çalışanlarından mentorluk alan üniversite öğrencileri de görüşlerini şöyle dile getirdi:

Mühendislik Fakültesi Öğrencisi, TEV Bursiyeri Serap: Tez yazmaya, finallerimi yetiştirmeye çalıştığım, okul bitiyor ne yapacağım diye kaygılandığım bir dönemde böyle bir programa dâhil olmak umutlarımı yeniden yeşertti. Şu an biliyorum ki, büyük firmalara özgüvenle başvurabilirim çünkü görüşmelerde nasıl davranmalıyım, özgeçmişim nasıl olmalı ya da zorluklarla nasıl baş edeceğim, artık biliyorum.

Mühendislik Fakültesi Öğrencisi, TEV Bursiyeri Gül Nur: Koşulların böylesine zor olduğu bir dönemde elimden tuttukları için Türk Eğitim Vakfı’na ve Cargill’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bize verdikleri emek gerçekten çok kıymetli. Bu süreçte sadece maddi olarak değil kendimi geliştirmek ve yeni şeyler öğrenmek adına da büyük destek aldım.

Mühendislik Fakültesi Öğrencisi, TEV Bursiyeri Özlem: Hedefim örnek bir kadın mühendis olmak. Bu program sayesinde mülakat simülasyonu, geleceğin meslekleri, iş hayatı ile ilgili birçok konuda bilgi edindim. Mühendislik eğitimimi ilk uygulayabildiğim fabrika Cargill oldu.

Mühendislik Fakültesi Öğrencisi, TEV Bursiyeri Başak: TEV ve Cargill’in Türk kadınlarının güçlenmesine odaklı bu programının gerçekten de öğrencilere çok şey kattığını düşünüyorum.

Veterinerlik Fakültesi Öğrencisi, TEV Bursiyeri Esvan: İş hayatında başarılı kadınları dinlemek, gerçekten çok farklı bir deneyim. Bu harika programı hayata geçiren, emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Mühendislik Fakültesi Öğrencisi, TEV Bursiyeri İpek: Kariyerine henüz başlamamış benim gibi genç kadınlar için iş hayatında başarılı insanların tecrübelerini dinleyebilme, onlara soru sorabilme ve iletişim kurabilme imkânı verdikleri için TEV ve Cargill ailesine çok teşekkür ederim.