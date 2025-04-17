Yayınlanma: 17.04.2025 - 12:39

Güncelleme: 17.04.2025 - 12:39

İstanbul’da başlatılan “Yarısı Bizden” kampanyasıyla, depreme karşı riskli binaların dönüşümü hız kazanıyor. Kentsel dönüşüm sürecine katılmak isteyen yurttaşlar, kampanyanın sunduğu destekleri ve başvuru koşullarını merak ediyor. Peki, Yarısı Bizden Kampanyası ev sahibi ve kiracı desteği ne kadar? Yarısı Bizden Kampanyası kampanya şartları nelerdir?

YARISI BİZDEN KAMPANYASI HİBE DESTEĞİ NE KADAR?

'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında hak sahiplerine destek ödemeleri yapılıyor. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve diğer her konut için 1 milyon 400 bin lira kredi veriliyor.

Aynı şekilde bu ödemeden iş yerleri de yararlanabiliyor. Bir iş yeri için 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi ve diğer her bir iş yeri için 700 bin lira kredi veriliyor.

BAKANLIK ÖDEMEYİ NE ZAMAN VE NASIL YAPACAK?

Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılacak. Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına "hak sahiplerinin anlaştığı yüklenici"nin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına dört taksitle yapacak.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINA KİMLER KATILABİLİR?

Kampanya dahilinde kredi için gelir şartı aranmıyor bu nedenle hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmayacak.

KAMPANYA HANGİ ŞARTLARDA GEÇERSİZ?

Projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde kampanyadan faydalanılamayacaktır. 1 Nisan 2023'ten önce yeni yapıya ilişkin yapı ruhsatı alınmış ise kampanyadan faydalanılamayacaktır.