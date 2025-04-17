Gram altında rekor üstüne rekor: O seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları…

Altın fiyatları, yeni güne rekorla başladı. Seansın erken saatlerinde ons altın 3 bin 357 dolara çıkarak tarihi zirvesine ulaştı. Bu seviye, ons altının tüm zamanların en yüksek fiyatı oldu. Haftalık bazda yüzde 3'ten fazla değer kazanan ons altın, yatırımcıların dikkatini bir kez daha üzerine çekti. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,2 artışla 3 bin 351 dolardan alıcı buldu.