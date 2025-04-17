Gram altında rekor üstüne rekor: O seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları…
17 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 17 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları güne rekor tazeleyerek başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 17 Nisan 2025 Perşembe...
Altın fiyatları, yeni güne rekorla başladı. Seansın erken saatlerinde ons altın 3 bin 357 dolara çıkarak tarihi zirvesine ulaştı. Bu seviye, ons altının tüm zamanların en yüksek fiyatı oldu. Haftalık bazda yüzde 3'ten fazla değer kazanan ons altın, yatırımcıların dikkatini bir kez daha üzerine çekti. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,2 artışla 3 bin 351 dolardan alıcı buldu.
GRAM ALTIN REKOR TAZELEDİ
Ons altındaki yükselişin etkisiyle yurt içinde gram altın fiyatı da tarihi seviyeleri gördü. Sabah saatlerinde 4 bin 117 liraya kadar çıkan gram altın, şu sıralarda 4 bin 100 lira civarında işlem görüyor.
'HER ŞEY ALTININ LEHİNE'
Tradu.com Kıdemli Piyasa Analisti Nikos Tzabouras, “Her şey altının lehine işliyor ve fiyatlar yeni rekorlara ulaşıyor. Geri çekilmeler normal karşılanmalı ancak ticaret kaosu sürdükçe altın daha da değerlenecek gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.
DOLAR GERİLERKEN ALTIN ÖNE ÇIKIYOR
ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarının ardından doların güvenli liman rolü sorgulanmaya başlandı. Dolar endeksi (DXY), geçtiğimiz hafta son üç yılın en düşük seviyelerine yaklaştı. Bu da altını dolar dışındaki para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip kılıyor.
YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 27’NİN ÜZERİNDE GETİRİ
Altın fiyatları, yılın başından bu yana yüzde 27'nin üzerinde değer kazandı. ANZ analistleri, “Altın konusundaki iyimser duruşumuzu sürdürüyoruz, ancak son sert yükselişin ardından fiyatların 3.050 dolar seviyelerine kadar geri çekilme ihtimali de göz ardı edilmemeli” ifadelerini kullandı.
ALTINI YUKARI TAŞIYAN GELİŞMELER
Küresel ölçekte yaşanan ticari gerilimler, ekonomik büyümeye dair kaygılar ve doların zayıflaması altın fiyatlarını destekleyen başlıca etkenler arasında yer alıyor. Ons altın kritik 3 bin 300 dolar seviyesini aşarak yeni rekor seviyeye ulaşırken uzmanlar piyasa koşullarının altın lehine olduğu görüşünde birleşiyor.
Altının ons fiyatı dün öğle saatlerinde 3 bin 314 dolara kadar çıktı. Son bir ayda yüzde 10, yılbaşından bu yana ise yüzde 26 oranında yükseliş yaşandı. ABD-Çin arasındaki ticaret gerginliği, Nvidia'nın değer uyarısı ve dolar endeksinin yüzde 0,5 düşmesi gibi gelişmeler altını destekleyen faktörler olarak öne çıkıyor.
ALTIN TEKNOLOJİ DEVLERİNİ SOLLADI
Bank of America’nın küresel fon yöneticileriyle yaptığı son ankete göre, altın en popüler yatırım aracı haline geldi. İki yıl aradan sonra ilk kez ABD'li dev teknoloji hisselerine yönelik yoğun talep yerini altına bıraktı. Anket sonuçları, yatırımcıların artan ticaret gerginlikleri nedeniyle strateji değişikliğine gittiğini gösteriyor. Katılımcıların neredeyse yüzde 50’si altını en popüler yatırım tercihi olarak değerlendiriyor.
BÜYÜK BANKALAR TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ
- Bank of America, 2025 yılı için altın fiyat tahminini 3 bin 400 dolar olarak güncelledi.
- GoldSilver Central’dan Brian Lan, “Belirsizlik olduğu sürece altın güçlü olmaya devam edecek” dedi.
- ANZ analistleri, yıl sonu tahminini 3 bin 600 dolara yükseltti.
- Goldman Sachs, 2025 sonu için öngördüğü fiyatı 3 bin 300 dolardan 3 bin 700 dolara çıkardı; işlem aralığını ise 3 bin 650-3 bin 950 dolar arasında belirledi.
- UBS, 2025 beklentisini 3 bin 200 dolardan 3 bin 500 dolara revize etti.
Gram altın: 4 bin 101 TL
Çeyrek altın: 6 bin 804 TL
Cumhuriyet altını: 27 bin 113 TL
Ons altın: 3 bin 343 dolar
Yarım altın: 13 bin 607 TL
Tam altın: 26 bin 845 TL
Gremse altın: 67 bin 319 TL
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